Около 650 000 мъже са избягали от Украйна от началото на пълномащабната война, а мнозина други се крият от мобилизация. Броят на украинската пехота намалява всеки ден, а жертвите и дезертиралите надхвърлят 200 000 думи през миналата година. Според неофициални данни над 400 войници бягат от бойното поле ежедневно - те са обезверени и изтощени от трите и половина години война и разочаровани от решенията на командването. Всичко това пише The Telegraph, цитирани от zn.ua.

Немалко подлежащи на мобилизация мъже прибягват до подкупи, за да бъдат освободени по здравословни причини. Други с месеци не излизат от домовете си.

Страхувайки се от обществена реакция, президентът Володимир Зеленски се противопостави на западния натиск да намали възрастта за наборна служба от 25 на 18 години, което би привлякло нови 800 000 потенциални наборници.

В резултат на това Украйна все повече прилича на две държави: едната е във война, другата не. В градове като Лвов, Киев и дори Харков, който е много по-близо до фронтовата линия, животът на пръв поглед изглежда почти нормален. Бизнесът работи, ресторантите, нощните клубове и театрите са препълнени. Войната почти може да бъде игнорирана. Но от бойното поле и руините на прифронтовите градове няма бягство.

Украйна "очевидно губи войната", главно поради кадрова криза, смята полският военен анализатор Конрад Музка. "Когато губиш и ти липсват човешки ресурси, тогава очевидно, ако си украинец, желанието ти да се присъединиш към армията е много по-ниско, отколкото през 2022 г., когато Украйна отблъскваше руснаците и изглеждаше, че печели", отбеляза той.

"Страхувам се"

35-годишният Павел, който не е напускал дома си почти година и половина, е един от тези, които не искат да бъдат мобилизирани.

"Вероятно защото се страхувам. Страхувам се да не умра или, още по-лошо, да не загубя разсъдъка си и да стана бреме за семейството си. Страхувам се да оставя семейството си в бедност. Страхувам се, че дъщеря ми ще порасне сирак. Страхувам се, че ще бъда пленен и измъчван с месеци. Срамувам се от това. Хората си търсят извинения, за да не се присъединят към армията. Убеждават се, че правителството е виновно, или че Европа е виновна, или че някой друг е виновен. Но за повечето това е просто страх", признава той.

Изданието отбелязва, че мъжът се смята за патриот и никога не е поставял под въпрос справедливостта на каузата на Украйна. Въпреки това, той, както мнозина като него, не се бори за страната си. Заради страха.

"Ако се откажа, няма да се чувствам мъж"

И все пак, много украински войници продължават да се бият.

"Не планирам да спра скоро. Ако се откажа сега, няма да се чувствам мъж. Ще се чувствам сякаш съм предал и другарите си, и семейството си“, казва Олег, който служи близо до Покровск и наскоро е загубил близък приятел в битка.

