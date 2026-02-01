Как да запалите кола с дизелов двигател без проблем дори при минус 20 градуса

Традиционно се смята, че дизеловите двигатели са по-проблематични при стартиране в студено време. И те често оправдават този стереотип. Ето няколко начина за улесняване на стартирането на кола с дизелов двигател дори при -20-градусов студ.

Стартиране на дизелов двигател в студено време: какъв е проблемът?

Дизеловият двигател е по своята същност склонен към проблеми със стартирането поради следните причини:

Високото съотношение на компресия, тоест високата компресия, означава строги изисквания за състоянието на стартера и батерията;

Склонността на дизеловото гориво да се сгъстява при ниски температури;

Взискателност към нивото на компресия в цилиндрите, тоест към степента на износване на двигателя.

Тези условия са от значение при всяка температура, включително лято. През зимата обаче, при ниски температури, ситуацията се влошава.

Замръзнали чистачки на колата: Как да решите проблема за 2 минути без щети?

Следователно, ако през лятото дизеловият двигател все още "прощава" всяко отклонение от необходимите условия, то през зимата най-малкото отклонение води до проблем двигателя: той не стартира.

Ако искате вашата кола с дизелов двигател да стартира безпроблемно в студено време:

Резервоарът трябва да се пълни с висококачествено зимно дизелово гориво. Лятното дизелово гориво може да стане восъчно при -5°C, а всесезонното - при 10-15 градуса под нулата. Парафините запушват горивния филтър, горивото не достига до инжекторите - двигателят не работи.

Батерията трябва да е в добро състояние и напълно заредена. При минус 20 градуса капацитетът на батерията спада с почти 40%. Тоест, енергийният ѝ резерв се намалява почти наполовина, а броят на опитите за стартиране също намалява и въртенето на стартера се забавя.

Всички подгревни свещи в цилиндрите трябва да работят. При топло време дизеловият двигател може да запали дори ако една или две свещи са повредени, но при студено време това е невъзможно.

Как да размразите ключалката на колата през зимата?

Картерът на двигателя се пълни с висококачествено моторно масло, подбрано според изискванията на производителя и сменяно според изискванията за поддръжка. Синтетичните масла с нисък вискозитет (например 5W-30, 0W-30, 0W-20) са по-лесни за изпомпване в студено време.

Алгоритъм за стартиране на дизелов двигател при замръзване

Включете запалването, но не и стартера - изчакайте, докато свещите се загреят (индикаторът на панела изгасне). Включете стартера и го задръжте за не повече от 10 секунди. Ако двигателят не запали, направете пауза за 30-60 секунди и опитайте отново.

Не натискайте газта - съвременните дизелови двигатели сами регулират подаването на гориво.

При автомобил с ръчна скоростна кутия ще бъде полезно да натиснете педала на съединителя - това значително ще улесни работата на стартера.

След стартиране, оставете двигателя да работи на празен ход няколко минути, за да се загреят цилиндрите, маслото и антифризът. Когато оборотите се стабилизират на 900-1000 об/мин, можете бавно да потеглите.

Какво да направите, ако дизелът е замръзнал

Преместете колата на топло място. Най-надеждният начин е да я държите в гараж с положителна температура в продължение на няколко часа. Парафинът ще се разтвори и горивната система ще възобнови работата си.

По-достъпен вариант е загряването на горивния филтър. В повечето случаи именно филтърът е запушен с парафинови кристали. Но не използвайте вряла вода, можете да използвате термопистолет или сешоар, за да затоплите горивната система, но внимавайте да не повредите съседните пластмасови части.

Специалните добавки понижават температурата на филтриране на дизеловото гориво, предотвратявайки образуването на парафинови кристали. Но няма смисъл да се добавят тези добавки, когато дизеловото гориво вече е замръзнало.

Също така е важно да сменяте горивния филтър навреме.

Колата не пали сутрин: 3 грешки на шофьорите в студа