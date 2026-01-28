Колата не пали сутрин: 3 грешки на шофьорите в студа

Меките зими на 21-ви век разглезиха съвременните шофьори и минусовите температури им се струват като истинско бедствие: колата не пали сутринта. И на този фон средностатистическият шофьор прави грешки, които само влошават ситуацията. Ето кои са те и как да решите проблема.

Претоварване на стартера

При автомобили с ръчна скоростна кутия много шофьори не извършват елементарна манипулация, която значително помага на стартера да завърти двигателя. Ако натиснете педала на съединителя, преди да завъртите ключа за запалване в положение "старт" (или да натиснете съответния бутон), стартерът няма да бъде принуден да завърти входния вал на скоростната кутия заедно със сгъстеното масло.

Междувременно, трансмисионното масло в кутията, за разлика от съвременното двигателно масло, е много гъсто на студено. А за батерия, отслабена от студа, това често е непоносимо натоварване - вече няма достатъчно енергия за бързо завъртане на двигателя.

Какво да направите в случая - просто натиснете педала на съединителя, преди да включите стартера.

Загуба на енергия

Фатална грешка, която много шофьори допускат в мразовити сутрини, е когато първо включат отоплението на седалките, прозорците и огледалата, а след това се опитат да стартират двигателя. При студен старт в условия на слана всеки ампер-час, съхранен в батерията, е от критично значение. При -10 градуса по Целзий батерията значително губи способността си да доставя висок ток.

Следователно, мощността, необходима за завъртане на стартера, активиране на горивната помпа и свещите, се изразходва за затопляне на седалката и размразяване на прозорците, още преди стартерът да е включен.

Какво да направите: Първото нещо, което водачът трябва да направи, преди да завърти ключа в положение "запалване" (или да натисне съответния бутон), е да провери дали всички консуматори на енергия са изключени. Преди всичко това са мощни устройства, като отоплители, чистачки на предното стъкло, фарове. Всичко може да се включи няколко секунди след стартиране на двигателя и стартиране на генератора.

Неправилна техника на стартиране

Доста често водачът си мисли, че при ниски температури са необходими някакви активни допълнителни действия, които да му помогнат. Шофьорът започва да натиска газта докрай при включване на стартера и по този начин „измъчва“ стартера с дълги въртения.

Подобни хаотични действия претоварват акумулатора и свещите, въпреки факта, че всеки съвременен автомобил регулира параметрите на впръскване на горивото и запалване според температурата.

Какво да направите: Стартирайте колата си през зимата, както е препоръчано от фабричното ръководство. Най-често там ще пише да не докосвате педала на газта и да държите стартера включен за не повече от 5-7 секунди. Между опитите трябва да правите паузи от около 10 секунди, за да може батерията да си „почине“ - да възстанови енергията за нов опит.

Именно през зимата акумулаторът често остава наполовина разреден на борда на автомобила. Причината е високата консумация на енергия (фарове, отоплители, чистачки на предното стъкло) и ниските обороти на двигателя при шофиране по хлъзгави пътища.

Какво да направите: редовно проверявайте напрежението на клемите на батерията и, ако е необходимо, я зареждайте или сменяйте.

