Замръзнали чистачки на колата: Как да решите проблема за 2 минути без щети?

Замръзналите чистачки за стъклото са една от малките, но потенциално проблемни изненади, които очакват шофьора в зимно утро. Можете да си навлечете няколко проблема едновременно, ако действате неправилно. Но кой е правилният начин да разрешите проблема без щети?

Защо чистачките замръзват към стъклото?

Първо, кратко обяснение защо чистачките замръзват към стъклото. Причините за това са обективни и неизбежни:

Дъждът, който е паднал при температури под нулата или близки до нулата, е замръзнал върху чистачките на предното стъкло. В този случай валежите превръщат предното стъкло и всичко около него в солидна кора от лед. Водата, която се отделя в резултат на конденз, е друга причина за замръзването на чистачките във влажно време.

Чистачките „залепват“ за стъклото поради замръзнал конденз, който се е утаил върху стъклото по време на понижение на температурите през нощта.

Как да почистите леда от чистачките за 2 минути?

Стартирайте двигателя, включете отоплението на максимум и насочете целия въздушен поток към предното стъкло. Ако предното стъкло има електрическо отопление - цялото стъкло или зоната за паркиране на чистачките - активирайте го незабавно.

Докато стъклото се затопля, можете да ускорите процеса. Най-лесният начин е да напръскате мястото, където гумените ленти се срещат със стъклото, с препарат за размразяване (т.нар. размразител). Ако нямате такъв, можете да използвате „антифриз“, който наливате в резервоара за чистачки.

Ако зоната, където чистачките се допират до стъклото, е покрита с дебел слой лед, първо можете да опитате, ако не да го премахнете, то да го унищожите. Важно е течността за размразяване да попадне директно в линията на контакт между чистачките и стъклото - след минута ледът там ще омекне и чистачките лесно ще се отместят.

Какво не трябва да правите

Не "откъсвайте" чистачките със сила - съществува висок риск от повреда на гумата или дори на рамката им. Не използвайте гореща вода - рязкото повишаване на температурата ще доведе до напукване на предното стъкло. Не включвайте чистачките веднага - ако са замръзнали много плътно и не се движат, задвижващият мотор може да изгори поради съпротивлението на леда.

Предотвратяване на замръзване на чистачките

Повдигайте чистачките след паркиране на колата - така те няма да докосват стъклото. В това положение чистачките няма да замръзнат, но все пак ще трябва да изчакате стъклото да се размрази от лед или скреж. Можете също така да ги покриете с подходящо фолио.

