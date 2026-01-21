Как да размразите ключалката на колата през зимата?

При ниски температури врата на колата може да не се отвори поради замръзнали ключалки или врати. Това обикновено се дължи на попадане на влага в ключалките и гумените уплътнения след дъжд, миене или локви по пътя. При ниски температури тази влага се превръща в лед и затруднява отварянето на вратата. В такива случаи е важно да отделите време, за да не счупите нищо и да приложите ефективни методи за отваряне на замръзнали врати на автомобили.

Как да размразите ключалката на колата?

Ако самата ключалка е замръзнала и ключът не се завърта, най-добре е да използвате специални течности за размразяване на ключалки на автомобили. Те ефективно разтопяват леда вътре, правейки ключалката отново функционална.

Прочетете също: Ръчна или автоматична скоростна кутия: Кой е по-добрият вариант при покупка на кола втора употреба?

Ако не разполагата с такава течност, можете да използвате медицински спирт или нещо, съдържащо алкохол. Нанесете избраната течност върху ключа. Алкохолът понижава точката на замръзване на водата и ще помогне на леда да се разтопи.

Топлият въздух може също да помогне за размразяване на замръзнала ключалка на кола. Ако е възможно, използвайте сешоар.

При замръзване на ключалката на колата си, някои шофьори инстинктивно посягат към вряща вода. Не се препоръчва обаче да се излива вряща вода върху ключалката, тъй като това може да повреди компонентите и да причини допълнително замръзване.

Как да отворите замръзнала врата на кола

Ако например ключалката се отвори, но вратата все още не помръдва, това най-вероятно означава, че гумените уплътнения са замръзнали.

Прочетете също: Защо предното стъкло на колата замръзва отвътре: 4 причини, които може би не знаете

В този случай не дърпайте рязко вратата. Опитайте внимателно да я натиснете и след това да я издърпате внимателно, за да разчупите ледената кора. Ако има лед около вратата, отстранете го внимателно, за да не надраскате колата. Можете да използвате топла вода (не вряла), но е важно след това да подсушите добре гумените уплътнения.

За да се избегнат подобни проблеми в бъдеще, се препоръчва смаженето на ключалките и гумените уплътнения със силиконова грес преди зимата, а след измиване или снеговалеж да се избърше влагата от рамките на вратите.

Прочетете също: Как е правилно да се стартира двигателят на колата през зимата?