Как състоянието на гумите влияе на разхода на гориво

31 август 2025, 13:09 часа 424 прочитания 0 коментара
Разходът на гориво на автомобила зависи от огромен брой фактори, като гумите не са на първо място място. Но правилният избор ще ви позволи да спестите няколко резервоара гориво дори в рамките на един сезон.

Видовете гума и джанта - офроуд моделите от категориите гуми AT и MT с големи елементи на протектора, както и зимните гуми, при които каучуковата смес е по-мека и има повече захващащи ръбове (ламели), увеличават разхода на гориво. По-широките гуми, както и тези с висок профил, също създават повишено съпротивление при движение. Големите джанти също не допринасят за икономия на гориво - джантите с голям диаметър са по-тежки, което увеличава разхода на гориво.

Какво правят производителите на гуми, за да намалят разхода на гориво? Те оптимизират дизайна на съществуващите гуми, правейки ги по-леки, без да правят компромис със здравината, освен това разработват отделни модели или цели енергоспестяващи линии гуми, които са фокусирани върху намаляване на съпротивлението при търкаляне и съответно икономия на гориво. Следователно, ако задачата при избора на гуми е да се спести гориво и да се измине по-голямо разстояние с един резервоар бензин, изберете тези модели.

Много важно е редовното наблюдение на състоянието на окачването и спирачната система и проверка на ъглите на регулиране на колелата при всяка смяна на гумите. Ако има някакви нарушения, разходът на гориво се увеличава. Съща така трябва да се спазва и стандартното правило за пестене на гориво – налягането в гумите трябва да бъде увеличено, когато автомобилът е силно натоварен и/или предстои дълго пътуване по магистралата. Точните стойности на налягането са посочени на информационен стикер на каросерията.

Велизар Георгиев
