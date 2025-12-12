ЕС в крайна сметка отстъпи: ДВГ остават и след 2035!

Планираната за 2035 година пълна забрана на продажбата на нови автомобили с ДВГ отпада. Това е станало факт след постигнато споразумение между председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и Манфред Вебер, ръководител на Европейската народна партия, която има най-силно представителство в Европейския парламент.

Още: Полша атакува в Европейския съд забраната на автомобили с ДВГ

Подробности ще бъдат разкрити на 16 декември, но самият Вебер призна пред Bild, за постигната договорка. Според нея всички нови автомобили, произведени от 2035 година нататък, трябва да имат 90-процентното намаление на емисиите на CO₂. Той ще бъда задължително.

„След 2040 година няма да има 100 процента намаление на емисиите, като това на практика означава, че забраната на технологиите за двигатели с вътрешно горене отпада. Всички двигатели, които в момента се произвеждат в Германия, могат да продължат да се произвеждат и продават", обясни Вебер.

Още: „Европа е сама“: Манфред Вебер призова за европейска армия

В коментар за Bild говорител на Европейската комисия потвърди думите на Вебер. Според информациите, освен ясната позиция на германския канцлер Фридрих Мерц за промяната е помогнало и писмо, подписано от италианския премиер Джорджия Мелони и от полския й колега премиер Доналд Туск. Те също така категорично призовават за запазвянане на двигателя с вътрешно горене.

„Така спазваме двете си най-важни обещания: оставаме по пътя към климатична неутралност. Но ние гарантираме технологична неутралност. Това е важен сигнал за цялата автомобилна индустрия. И осигурява десетки хиляди индустриални работни места. За нас автомобила е и остава култов обект, а не идеологическо средство за борба, което в крайна сметка носи полза на крайнодесните партии’’, каза още Вебер.

Италия и Германия се обявиха против забраната на ЕС на двигатели с вътрешно горене

Новото решение съответства на желанията на много от големите производители, сред които са Volkswagen, Stellantis, Renault, Mercedes-Benz и BMW. Всички те бяха за премахването на тази забрана заради проблемите, с които се сблъсква индустрията. Само в Германия ще бъдат загубени около 100 000 работни места, с съкращения както при производители (като Volkswagen или Ford), така и при важни доставчици.

Досега се говореше и за петгодишно удължаване до 2040 за двигатели с вътрешно горене, включени в модерни и ефективни системи. Това е случаят с plug-in хибридите или електрическите автомобили с удължен пробег, които използват двигател с вътрешно горене, за да захранва батерията, която от своя страна захранва електрическия мотор, свързан с задвижващите колела.