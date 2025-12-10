Как евтина капачка може да доведе до повреда на двигателя

Разширителният резервоар на всеки автомобил с двигател с вътрешно горене има обикновена пластмасова капачка. Изглежда като малък детайл, но вътре е скрит специален механизъм, -който контролира работата на цялата охладителна система. Опитни механици обръщат голямо внимание на това с основание често е причина за сериозни проблеми с двигателя.

Шест основни причини за черен дим от ауспуха

Капачката на разширителния резервоар съдържа два клапана. Единият изпуска въздух, когато налягането в системата се повиши над нормалното. Докато двигателят е студен, този клапан е затворен, за да може охлаждащата течност да се нагрее по-бързо. Вторият клапан пропуска въздух, когато двигателят се охлади и обемът на охлаждащата течност намалее. Без това вътре би се образувал вакум, нарушаващ циркулацията на охлаждащата течност.

Ако един от клапаните започне да заседява, въздухът навлиза в системата през слаби връзки. Възникват въздушни блокировки. Охлаждащата ефективност на радиатора намалява и охлаждащата течност се изтласква навън. Понякога самият резервоар и маркучите се деформират или радиаторът започва да тече. Подобна неизправност лесно води до прегряване. А прегрят двигател означава ремонти, чиято цена е несравнимо по-висока от цената на нова капачка.

Още: Защо много японски коли се зареждат отляво, а германските - отдясно

Понякога прегряването на охлаждащата течност не е причинено от запушен радиатор или дефектен термостат. Често виновникът е просто капачката на разширителния резервоар. Ако тя спре да държи необходимото налягане или, обратно, не успее да го освободи в подходящия момент, охладителната система моментално се влошава. Антифризът кипи, индикаторът на температурата се покачва, а гарнитурата на главата на цилиндрите също може да се повреди. Този тип повреда е скъпа и неприятна.

Можете сами да определите дали капачката на разширителния резервоар не работи правилно, без никакво оборудване. Оставете двигателя да се охлади напълно, след което погледнете под капака и проверете маркучите. Ако изглеждат сякаш са засмукани, това е ясен знак, че клапанът, който пропуска въздух при охлаждане на двигателя, е спрял да работи. В системата се създава вакум и маркучите просто се огъват. В този момент няма нужда да се колебаете - капачката трябва да се смени незабавно.

Защо не трябва да карате с почти празен резервоар – не е само заради горивото

Предупредителният клапан се проверява по различен начин. Той работи, когато двигателят е вече горещ и е отговорен за освобождаването на излишното налягане. За да определите дали всичко работи правилно, загрейте двигателя, оставете го да достигне стабилна температура и след това внимателно разхлабете капачката. Чува се тих съскащ звук, който показва, че вътре наистина се е натрупало налягане и клапанът го е държал, докато не се намесите. Това показва, че клапанът работи правилно.