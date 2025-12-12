Каква опасна функция в колата трябва да бъде изключена през зимата

Проблемът с обледяването на предното стъкло през зимата е един от най-досадните. В същото време много автомобили днес имат функцията автоматично да включват чистачките след стартиране на двигателя. Тази функция става опасна, когато чистачките замръзнат върху повърхността на стъклото, тъй като може да повреди задвижването на чистачките. Експерти обръщат внимание на това и препоръчва да се изключи тази опция.

Сензорът за автоматизация вижда скреж или лед по стъклото и го възприема като валеж. Системата се включва, но движението на чистачките не се случва – те са замръзнали. Системата не разбира това и се опитва да почисти стъклото продължава, докато механизмът не се повреди.

Специалистите също така обръща внимание на факта, че дори при липса на замръзване на чистачките към стъклото, съществува проблем с повърхностни повреди. Защото малки частици лед могат да образуват драскотини при търкане. Те може да не бъдат забелязани веднага, но когато светлината падне върху прозореца под определен ъгъл, ще станат видими.

Как да избегнете проблема

Първо, трябва да превключите лоста в изключено положение от режим AUTO. Това може да се постигне чрез нагряване на стъклото с трети страни – топла вода или въздух. Можете също да използвате разтворители на лед на основата на алкохол или оцет. В същото време трябва да внимавате да не повредите боята на колата.

Това, което не трябва да се прави

В никакъв случай не се опитвайте да отключите чистачките със сила, тъй като това може да повреди както самия механизъм, така и стъклото. През нощта е по-добре чистачките да се покрият с парцал или специален капак.

