Трябва ли и четирите накладки да се сменят наведнъж?

Караш до светофар, натискаш спирачките и чуваш пронизващ писък, напомнящ на плач на животно. Този звук веднага прави деня ви много по-интересен, защото почти сигурно предвещава посещение в сервиз. Там механик, след като е инспектирал колата, взема решение: накладките на четирите колела трябва да бъдат заменени. И тук изниква логичен въпрос: "Наистина ли е необходимо?".

С какви ремонти не искат да се занимават големите сервизи

На пръв поглед препоръката за подмяна на целия комплект може да изглежда като опит на бензиностанцията да спечели повече, но всъщност има напълно разумна логика зад това. Основната идея е да се осигури балансирано спиране. Когато всички четири подложки са нови, те имат еднакви триещи свойства и се износват почти равномерно. Това гарантира, че колата спира предвидимо, без да се дърпа рязко или дърпа настрани. Освен това е удобно: решаваш проблема наведнъж и го забравяш за дълго време. В дългосрочен план това може да бъде още по-икономично, защото плащате за работата само веднъж.

Въпреки това има един важен нюанс: смяната на всички четири подложки едновременно не винаги е задължителна. При повечето автомобили с предно предаване предните накладки се износват много по-бързо от задните. Причината е във физиката: при спиране теглото на колата се измества напред, така че по-голямата част от натоварването пада върху предната ос – до 70-80%. Поради това предните спирачки работят по-усилено, което означава, че накладките им се износват по-бързо.

Още: Спирачният апарат на автомобила – какво трябва да знаем за него и как да го поддържаме

Затова много опитни механици са съгласни, че смяната на накладките само отпред или само на задната ос е напълно приемлива практика. Основното правило, което трябва стриктно да се спазва, е да се сменят накладките по двойки на една и съща ос. Никога не трябва да сменяш само една от чифт. Това води до неравномерна спирачна сила, която може да накара автомобила да се измести неконтролируемо настрани при рязко спиране.

Преди да вземете решение, трябва правилно да диагностицирате състоянието на спирачната система. Първият индикатор са звуците. Скърцането и скърцането често показват, че заради триене материалът е изчерпал ресурса си. Други често срещани признаци са увеличеното спирачно разстояние, вибрациите на волана или спирачния педал, както и появата на подходяща предупредителна светлина на таблото.

Повечето автомобилни сервизи спазват "правилото 80%": когато по-малко от 20% от триенето остане върху накладката, е време да се смени. Това предотвратява повреди на спирачните дискове. Общо взето, експлоатационният живот на площадките е от 30 000 до 70 000 км. Органичните подложки обикновено издържат 30 000-40 000 км, докато керамичните могат да издържат 50 000-70 000 км. Разбира се, агресивният стил на шофиране и честите пътувания в градския трафик значително намаляват този период.

Шофирането с износени накладки не е просто проблем с неприятния шум, а сериозна опасност. Износените накладки могат да причинят прегряване на спирачната система. Това от своя страна води до изтъркване на повърхността на накладките, което рязко намалява коефициента на триене и значително увеличава спирачния път. Забавяне в реакцията на спирачките дори с частица от секундата може да бъде катастрофално при спешен случай.

Още: Опасно ли е да се кара кола с ръжда по спирачните дискове?

Ако игнорираш проблема в бъдеще, рискуваш да преминеш към етапа "метал в метал". В този случай основата на накладката започва да се търка директно в спирачния диск, превръщайки го в скрап. Тази ситуация веднага превръща евтината процедура по подмяна на подложки в мащабен и скъп ремонт, който може да включва смяна на дискове, а понякога и на апарати, което се превръща в четирицифрена сума.

Затова решението за смяна на две или четири подложки зависи от реалното им износване. Но игнорирането на този проблем никога не е правилният избор. Безопасността на пътя винаги трябва да е на първо място.