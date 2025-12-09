Грешката, която всички шофьори правят през зимата - тя "убива" двигателя и удря портфейла

През зимата всички шофьори имат един навик - оставят колите си да работят на празен ход при минусови температури, но това не помага на двигателя да загрее, а напротив, ускорява износването му.

Зимната грешка, която всички шофьори правят

Според старши автомобилния изследовател Майкъл Пасингъм, загряването на двигателя на празен ход отдавна е загубило смисъла си: автомобилите, които се нуждаят от него, не се произвеждат от повече от 30 години. При съвременните автомобили двигателят влиза в работен режим по-бързо при внимателно шофиране, а не при престой. Това също така спестява гориво.

Специалистът отбелязва, че единствената практическа причина да оставите колата да работи е да затоплите интериора и да размразите прозорците, но дори и в този случай е по-добре да използвате функциите за дистанционно стартиране, ако има такива.

Как да предпазите предното стъкло на колата от напукване през зимата

Експертите съветват почистването на предното стъкло да се извършва механично, тъй като стъргалка или специален спрей са много по-ефективни и по-безопасни от чакането до работеща кола. В същото време трябва да се уверите, че чистачките не са замръзнали - опитът да ги включите може да повреди мотора или самите чистачки. Ако нямате под ръка разтвор за размразяване, можете да използвате смес от вода и сол или домашен разтвор от оцет и вода. Но експертите предупреждават: в никакъв случай не трябва да използвате вряла вода или кредитни карти - това ще повреди стъклото.

3 навика, които "убиват" колата ви

Експертите съветват да подготвите колата си за студеното време предварително: редовно я обслужвайте, следете нивата на течностите. Това ще ви помогне да избегнете проблеми в студа и ще удължи живота на колата ви.

По отношение на шофирането в зимни условия, експертите дават ценен съвет как да шофирате безопасно при наличието на лед на пътя. Ледът често е невидим, особено по мостове, виадукти и в сенчести места. Това е така нареченият „черен лед“, когато асфалтът е покрит с тънък и прозрачен слой лед, подобен на стъкло. При такива метеорологични и пътни условия експертите съветват да потегляте много плавно. Ако усетите, че гумите губят сцепление с пътната настилка, основното правило е да не натискате рязко спирачките. По-добре е да свалите крака си от газта и плавно да регулирате курса с волана. По този начин ще избегнете подхлъзване.

