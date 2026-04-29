Край на чакането: Tesla официално влиза на българския пазар (СНИМКА)

Американският производител на електромобили Tesla прави първа реална стъпка към навлизане на българския пазар, след като официално е подал документи за стартиране на дейност у нас. Според наличната информация, планираната дейност на компанията включва пълния цикъл - внос, дистрибуция, продажби, сервиз, поддръжка и ремонт на електрически автомобили. Това е ясен сигнал, че не става дума просто за присъствие "на хартия", а за изграждане на реална инфраструктура.

Досега България оставаше една от малкото европейски държави без официално представителство на Tesla, въпреки че пазарът на електромобили у нас расте бързо. Основен двигател на този ръст през последните години са по-достъпните модели от китайски производители, които постепенно увеличават дела си.

Промяната може да дойде чрез новорегистрираната компания "Тесла БГР" ЕООД, открита на 18 февруари тази година. Данните са засечени първоначално от Supercharged BG. Едноличен собственик на капитала е нидерландската Tesla International B.V. - ключовото звено, което управлява операциите на компанията в Европа.

Управлението на българското дружество е поверено на международен екип - Стефан Уилям Веркман от Нидерландия, Дейвид Йон Фейнстейн от САЩ и Ефстатиос Василеиос Лаиос от Гърция. Присъствието на гръцки представител подсказва, че именно регионалният офис на Tesla в Гърция може да координира дейността в България.

Засега няма официална информация кога ще започнат реалните продажби или кога ще бъдат открити първите шоуруми и сервизни центрове. Самата регистрация обаче е ясен индикатор, че компанията вече подготвя навлизането си на местния пазар.