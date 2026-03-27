Защо използването на два комплекта джанти не е добра идея

27 март 2026, 14:05 часа 240 прочитания 0 коментара
Снимка: NJCar
Идеята за два комплекта джанти обикновено възниква след опити за чакане на опашка за сервиз за гуми през сезона. Искате да опростите процеса: сваляте единия комплект и монтирате другия без посещения в сервиза. На пръв поглед това решение изглежда практично и логично.

Как да разберете, че джантата е крива

От гледна точка на удобството, със сигурност е така. Смяната отнема минимално време, няма нужда да си уговаряте час за сервиз; всичко може да се направи сами в удобно за вас време. Но когато оцените този подход от финансова гледна точка, нещата стават по-малко ясни. Както обясняват експерти, вторият комплект джанти е значителен разход, който не се изплаща. Дори при често срещани размери гуми, забележима полза се появява едва след години, по-близо до десет години.

Освен това не можете напълно да забравите за сервиза. Първоначално джантите ще се представят перфектно: без вибрации, стабилен баланс, плавно возене. Но след една година всичко се променя. След определен пробег – приблизително 30 000 километра, може да се появят леки отклонения и тогава ще са необходими допълнителни посещения за сервиз.

Още: Кога е най-добре да се сменят зимните гуми на колата с летни?

С течение на времето автомобилът започва да показва пробега си без никакви инструменти – просто погледнете гумите. В началото трябва да ги напомпвате по-често. Въздухът изтича постепенно, без видими пробиви. Често причината е проста – изпускащи вентили. Могат да се появят и малки повреди, като малки пробиви и микропукнатини. Изглежда нищо сериозно, но ремонтите на гумите стават по-чести.

Колкото по-дълго шофирате, толкова по-забележима е разликата. Приближавайки се до 60 000-70 000 километра, особено ако колата е на няколко години, гумите започват осезаемо да се износват. Сцеплението се влошава, управлението става по-непрецизно и комфортът се влошава. Бюджетните гуми са склонни да се износват по-бързо. В един момент става очевидно, че просто е опасно да продължите да шофирате с такъв комплект.

Лети джанти: предимства, недостатъци и изключително висока цена

В същото време е прекалено оптимистично да се очаква един комплект да издържи 6-7 години. Много неща се променят през това време. Самата кола често се променя, а с нея и изискванията към джантите: различен размер, различен тип, различни предпочитания.

 

Велизар Георгиев Отговорен редактор
