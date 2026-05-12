Как да проверите климатика на колата преди лятото

След студена зима е много лесно да се установи дали климатикът на колата е в добро състояние. Експерти от сервизната мрежа за автомобилни услуги Fit Service, разкриват какво трябва да се направи, за да може тази система да продължи да работи.

Първото нещо е прост тест през пролетта. При топъл двигател включете климатика до минималната температура и на максимален вентилатор, отворете дефлекторите, оставете системата да работи 3-5 минути. Обикновено въздухът трябва бързо да стане студен и да остане стабилен.

Както отбелязват експертите, сигналът за проверка на системата са необичайни звуци от компресора, пукане или свирене на ремъка, вибрации, както и недостатъчно силно или нестабилно охлаждане. Всичко това показва спад в налягането на хладилния агент, неизправности на компресорния съединител, лагера или сензорите.

Специалистите също така съветват да се инспектира кондензатора – радиатора на климатика пред радиатора на основния двигател. През зимата пчелните пита са запушени с пръст, пясък, реагенти и тополова пухкавост, което влошава въздушния поток и разсейването на топлина. Поради това компресорът работи с претоварване и шофьорът чувства студ в купето. Освен това съществува риск от повреда на единицата.

При визуална инспекция на кондензатора и тръбопроводите можете да откриете течове навреме - мазни течове и зеленикави следи в областта на фитингите. Така хладилният агент излиза от системата заедно с компресорното масло. В този случай вече ще е необходима професионална диагностика при обслужване на автомобил.

Експертите подчертат, че изпарителят в отоплителния агрегат трябва да бъде обработен с антибактериален агент през въздушните канали. Това унищожава колонии бактерии и гъби, които причиняват мухлясал и алергични реакции.

Дори ако студен въздух излиза от дефлекторите, основната диагностика трябва да се извършва всяка година - да се проверява налягането, състоянието на компресора, вентилатора, кондензатора и филтъра. Пълноценна поддръжка с прахосмукачка, подмяна на сушилния филтър и презареждане на системата трябва да се извършва веднъж на 3-5 години.