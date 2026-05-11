Как налягането в гумите през лятото влияе на автомобила

11 май 2026, 8:25 часа 771 прочитания 0 коментара
Снимка: 110 km
С настъпването на топлината правилното налягане в гумите става критично за живота, управлението и икономията на гориво. Нека анализираме защо зимните навици не работят през лятото, къде да търсим точни стойности и как да избегнем типични грешки при подготовката на автомобил за сезона.

С настъпването на пролетта и лятото много шофьори се ограничават до смяна на гуми, забравяйки няколко важни неща. Разликата между сутрешната прохлада и горещия асфалт може да достигне 40 градуса, което пряко влияе на налягането в колелата. Игнорирането на този фактор води до ускорено износване на протектора, влошаване на управлението и увеличен разход на гориво.

Зимните навици за намаляване на налягането за по-добро сцепление на леда през лятото стават проблем. Меките летни гуми прегряват при недостатъчно налягане, грайферът се износва по краищата, рискът от повреда на джантите се увеличава и стабилността на пътя се влошава. Прекалено напомпаните гуми правят окачването твърдо и увеличават спирачния път на сух асфалт. През лятото налягането се поддържа с 0.1-0.2 бара по-високо, отколкото през зимата, но точните стойности зависят от конкретния модел автомобил.

Универсалните съвети като „помпаш ги на 2 бара и всичко е наред“ отдавна са остарели. Точните параметри са посочени на стикера вътре в вратата на водача, на капака на резервоара или в ръководството. Производителят обикновено дава две стойности: за частично натоварване и за пълно натоварване. Например, за автомобил от клас B или C при частично натоварване - 2.0-2.2 бара, при пълно натоварване – 2.4-2.8 бара, а задните колела често изискват повече налягане.

Не разчитайте на универсални съвети – само фабричните препоръки определят баланса между износване, управление и безопасност. Манометърът показва точната стойност само при „студени“ гуми - след паркиране през нощта или поне 3-4 часа престой. След пътуването налягането се увеличава с 0.2-0.5 бара поради нагряването на въздуха, затова е по-добре да проверите сутринта преди да тръгнете.

Три причини редовно да проверявате налягането на гумите си

При дълги пътувания и пълно натоварване налягането в задните колела се увеличава с 0.2-0.4 бара, за да се избегне „плаване“ в завоите и да се предпази гумата от повреда. След разтоварване на вагона налягането трябва да се върне до стандартни стойности, в противен случай централната част на протектора се износва и возилото става твърдо.

Недостатъчно напомпаните гуми се износват по краищата, удължават спирачния път, увеличават разхода на гориво и карат колата да се накланя. Прекалено надутите се износват в центъра, влошават плавността на возенето и удължават спирачния път. Само спазването на стандартите гарантира равномерно износване, умерена консумация и приемливо поведение на пътя.

Преди дълго пътуване намерете плоча с препоръчаното налягане, вземете предвид прогнозата за времето (добавете 0.1-0.2 бара в жегата), проверете налягането сутрин и запишете стойностите за товара. Ако има ремарке, задните колела се надуват допълнително.

Много хора са сигурни, че 2.0 бара във всички колела е универсална рецепта, но разликата дори от 0.2 бара е осезаема по спирачния път и разхода. Системата за управление на налягането (TPMS) реагира само на голям спад, а не на малки отклонения, които също увреждат гумата. Манометрите на бензиностанциите често допускат грешки – по-добре е да имате собствено дигитално устройство.

Правилното налягане в гумите през пролетта и лятото не е абстрактно число, а конкретна стойност от фабричния стикер, измерена до студено и коригирана за натоварване. Няколко минути внимание към колелата ще помогнат да се спестят ремонти и гориво, а най-важното – да се гарантира безопасността на пътя.

 

 

Велизар Георгиев Редактор
