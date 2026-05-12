Ръчна или автоматична - коя скоростна кутия наистина пести бензин

Много шофьори продължават спорят коя скоростна кутия в автомобила е по-икономична. Експерти от индустрията са категорични, че самата скоростна кутия не консумира гориво – неговият разход зависи от връзката ѝ с двигателя.

От гледна точка на физиката, механиката печели състезанието. Ефективността на механичната трансмисия достига почти 98%, докато тази на автоматичното устройство варира от 86 до 94%. При автоматичната скоростна кутия енергията се губи поради преобразувателя на въртящия момент, постоянната работа на маслената помпа и триенето на съединителите. Не е случайно, че автоматичните трансмисии се нагряват и изискват охлаждане, но ръчните не го правят.

Изглежда, че механичните устройства са без никаква конкуренция, но тук се поява друг много важен фактор - броят на предавките. Механичните скоростни кутии имат не повече от шест такива, докато при съвременните автоматични трансмисии могат да бъдат осем и дори десет.

Колкото повече предавки, толкова по-точно скоростната кутия държи двигателя в зоната с нисък дебит, тоест разходът намалява. Затова старите четиристепенни автоматични трансмисии наистина губят, когато става въпрос за харчене на гориво. В същото време новите многолентови трансмисии може да се окажат по-икономични от ръчните.

Въпреки това, основният фактор е двигателят. Резките стартове и неприязънта към високите предавки на ръчната кутия ще обезсмислят инженерните трикове, независимо колко модерни и успешни са те.