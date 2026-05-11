Защо НЕ е добре да пълните догоре резервоара за горивото на колата

Шофьорите, които обичат да шофират комфортно, предпочитат да зареждат резервоара на колата си с гориво винаги догоре. Но те рискуват да се сблъскат със сериозна повреда. Пълният резервоар е особено опасен в горещо време, когато бензинът се разширява.

Защо не трябва да карате с пълен догоре резервоар?

Когато зареждат автомобила си с гориво догоре, шофьорите могат да се сблъскат с определени проблеми. При пълен резервоар рисковете от проблеми с вентилационната система на автомобила се увеличават.

Много нови автомобили вече имат специални клапани в резервоарите. Един от тях има ключова функция: ако колата претърпи инцидент, клапанът ще се затвори и горивото няма да се разлее и да създаде допълнителна опасност. Вторият клапан в резервоара за гориво е предназначен за подаване и регулиране на въздух. Той е необходим, за да се предотврати натрупването на твърде високо налягане вътре в резервоара.

Когато шофьорите зареждат гориви догоре в резервоара, съществува риск от превишаване на допустимите граници, ако бензинът прелее през горните клапани.

Ако гориво попадне върху части, шасито и окабеляването може да се окажат изложени на риск от повреда, а в кабината може да се появи силна миризма на бензин.

През лятото, особено при екстремни горещини, експертите съветват да не се пълни резервоарът докрай. Не бива да добавяте бензин, когато автоматичният пистолет за гориво вече е спрял.

При нагряване горивото започва да се разширява по обем. Това увеличава риска от изтичане на бензин от резервоара. Това може да се случи, ако капачката на резервоара за гориво е повредена или не е правилно затворена.

Но също така не можете да шофирате и с почти празен резервоар. Не пренебрегвайте сигналите на колата за зареждане с гориво. Горивната помпа може да изгори поради претоварване. Когато горивото в резервоара свърши, помпата започва да изхвърля горещ въздух, което прегрява целия механизъм. Ако двигателят на колата ви постоянно е с ниско ниво на гориво, горивният филтър ще се запуши с утайки и няма да работи правилно.

Всеки шофьор иска да спести от горивото на колата. Първата стъпка към там това е редовната поддръжка на автомобила ви. Тя включва проверка и смяна на маслото, филтрите, свещите и други важни компоненти. Работещият двигател ще работи по-неефективно, което ще доведе до увеличен разход на гориво.

