Защо не трябва да зареждате, ако има цистерна на бензиностанцията

Много шофьори следват едно просто правило: ако видите камион за гориво на бензиностанция, най-добре е да изчакате малко. Смята се, че веднага след разтоварването на горивото в резервоарите, може да се натрупат още чужди частици. Но наистина ли е оправдано такова предпазливо внимание?

Преди да достигне резервоара на автомобила, горивото преминава през доста дълъг път. Първо, бензинът или дизелът се съхраняват в нефтени депа или в производствени предприятия. След това се транспортират до бензиностанции. За доставка се използват специални цистерни за гориво, които понякога посещават бензиностанциите.

Когато такъв камион пристигне на бензиностанция, горивото се изпомпва в големи подземни резервоари. Тези резервоари съхраняват бензин или дизел, докато шофьорът започне да зарежда. С течение на времето вътре в тези резервоари може да се образуват утайки. Понякога се появяват малки частици ръжда или други примеси. Това се случва, защото горивото прекарва дълго време в контакт със стените на резервоара.

За да се предотврати навлизането на такива замърсители в резервоара на автомобила, бензиностанциите имат системи за почистване. Преди да бъде доставено до помпата, горивото преминава през няколко филтъра. Освен това самите помпи са оборудвани с допълнителни фини филтри, които улавят дори малки частици.

Въпреки това, някои шофьори все още се опитват да избягват зареждането с гориво веднага след като камионът за гориво е приключил с подаването на гориво. Както обясняват експерти, дори на съвременните бензиностанции възможността за примеси в горивото не може да бъде напълно елиминирана. Обикновено тези примеси са малки, но съществуват.

Когато цистерната подаде гориво в подземен резервоар, течността се движи активно. Потокът от гориво раздвижва утайки, които обикновено се утаяват на дъното на резервоара. За известно време тези частици се разпределят в целия резервоар. Ако превозното средство се зарежда през този период, малка част от тези утайки може да попадне в резервоара заедно с горивото.

Разбира се, бензиностанциите използват система за почистване. Всеки филтър обаче има своите ограничения. С течение на времето в тях се натрупват замърсители, така че филтърните елементи трябва да се сменят редовно. Служителите на бензиностанциите често отбелязват, че във филтрите се натрупва значително количество мръсотия.

Поради тази причина някои станции правят кратка почивка след разтоварване на камион за гориво. Отнема време, за да се утайките утаят обратно на дъното. Освен това, намирането на друга бензиностанция обикновено е лесно в наши дни. Ако камион за гориво е паркиран на бензиностанция или разтоварването току-що е приключило, много шофьори предпочитат просто да спрат на близка бензиностанция и да избегнат ненужни рискове.