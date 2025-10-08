Какво да направите, ако в резервоара ви попадне грешно гориво?

Понякога, дори на обикновена бензиностанция, можете да се сблъскате с неприятна ситуация - грешното гориво случайно се озовава в резервоара. Подобно объркване може да доведе до сериозни последици, ако не се отстрани своевременно. Затова трябва да сте наясно с правилния начин на действие в такива случаи, за да се сведат до минимум щетите.

Първото нещо, което трябва да се вземе предвид, е кога е била забелязана грешката. Това определя колко сериозни ще бъдат последствията.

Ако осъзнаете, че сте напълнили колата си неправилно, преди да стартирате двигателя, може да се считате за късметлия. В този случай не включвайте запалването – дори краткото стартиране може да вкара дизелово гориво в горивната система на двигателя. Най-добре е незабавно да се свържете с персонала на бензиностанцията и да поискате пътна помощ.

Още: Какви рискове крие дългият престой дори на нов автомобил

Превозното средство трябва бъде откарано до сервиз, където резервоарът ще бъде напълно почистен, системата промита и заредено с правилното гориво. Ако се потвърди, че грешката е по вина на служителя на бензиностанцията, компанията е задължена да покрие разходите за ремонт.

Когато грешка в горивото бъде открита след шофиране, ситуацията придобива съвсем ново ниво на сериозност. През първите няколко минути всичко може да изглежда нормално – двигателят работи, колата ускорява и няма предупредителни знаци. Това е особено вярно, ако съдържанието на дизелово гориво в резервоара е малко, например около една трета от общия капацитет.

Простото правило „20-2500“ пести пари на шофьорите на дизели

Но илюзията за спокойствие е краткотрайна. Скоро двигателят започва да подсказва за грешката – появяват се прекъсвания на запалването, губи се мощност и от ауспуха излиза гъст, тъмен дим.

В този момент трябва незабавно да спрете и да изключите двигателя. Продължаването на шофирането дори на кратко разстояние може да повреди горивната система, инжекторите и самия двигател. Всеки опит да шофирате сами до сервиз може да доведе до основен ремонт.

Още: Експерти посочиха максималния срок за съхранение на бензин

След спиране е важно да запазите всички документи и касови бележки от последното зареждане – те ще послужат като доказателство къде е възникнала грешката. Тези документи ще са необходими, за да се свържете с ръководството на бензиностанцията, ако служителите наистина са виновни.

След това извикайте пътна помощ и закарайте автомобила до сервиз. Там специалистите ще проверят състава на горивото, ще почистят резервоара, ще оценят евентуалните щети и ще изготвят протокол. Ако се потвърди, че изтичането на дизелово гориво в резервоара е по вина на зареждащия, бензиностанцията трябва да покрие всички разходи за ремонт.