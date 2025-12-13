Естония укрепва източния фланг на НАТО с нови бункери по границата с Русия

Естония започна изграждането на бункери по границата си с Русия. Строителството е в ход в югоизточната част на страната, съобщава Defense News. Седем бетонни убежища са готови за монтаж, като още 28 ще бъдат готови до края на годината. Това бележи първата фаза на проект, включващ 600 бункера, предназначени да защитават източния фланг на ЕС и НАТО.

Всеки бункер е с площ около 35 квадратни метра и е проектиран да издържи на попадение от 152-милиметров артилерийски снаряд.

Estonia has begun building bunkers along its border with Russia.



Construction is underway in the southeast of the country, Defense News reports.



Seven concrete shelters are currently ready for installation, with 28 more to be deployed by the end of the year.



Те са стратегически разположени в община Сетомаа и няколко района в югоизточна Естония, като 27 от тези инсталации са разположени на публична или държавна собственост, а само една - на частна земя.

Към момента (12 ноември) бункерите "се разполагат, но все още не са напълно готови", съобщи Естонският център за отбранителни инвестиции в имейл.

Естония също така е складирала бодлива тел и противотанкови препятствия, известни като "драконови зъби", които се съхраняват в складове в случай на заплаха.

Усложнения

Разполагането идва година по-късно от първоначално планираното, след усложнения с обществените поръчки, които принудиха естонските власти да преструктурират подхода си. Първоначалният търг за всичките 600 бункера получи оферти, надвишаващи законовите ограничения за разходите, тъй като строителните компании не можеха точно да оценят предизвикателствата при инсталирането, без да знаят точните местоположения, които служителите на отбраната запазиха в тайна за оперативна сигурност.

Естонските власти решиха проблема, като намалиха пилотната програма до 28 бункера и разкриха приблизителните им местоположения на участниците в търга, за да получат реалистични оценки на разходите. Останалите 572 бункера трябва да бъдат обявени за търг до края на годината.