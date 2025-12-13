Зеленски: Руски удари оставиха хиляди без ток, засегната е Запорожката АЕЦ (СНИМКИ)

Руските удари през нощта нанесоха щети на над десет граждански съоръжения и оставиха хиляди хора без ток в седем области. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски. "Важно е, че вече всеки вижда какво прави Русия, защото е ясно, че не е с цел за прекратяване на войната", написа той в социалните мрежи и добави, че "те все още имат за цел да разрушат нашата държава и да причинят най-много страдание на нашия народ".

"За пореден път основният удар беше насочен към енергийния ни сектор, южната част на страната и Одеска област", каза той. И заяви, че всички необходими служби работят за възстановяване на електрозахранването и водоснабдяването в районите, засегнати от атаката на Русия.

Двама души са ранени в Одеска област. Повече от дузина граждански обекти са повредени в цялата страна. "Хиляди семейства в момента остават без електричество след нощните удари в Кировоградска, Николаевска, Одеска, Сумска, Харковска, Херсонска и Черниговска области. Атаки засегнаха и Днепровска и Черкаска области. Общо врагът използва над 450 дрона и 30 ракети от различни типове. Правим всичко възможно, за да възстановим и подобрим ситуацията", каза Зеленски.

„Ето защо се нуждаем от подкрепа във всичко, което помага за защитата на човешки живот и слагането на край на тази война – укрепване на противовъздушната отбрана и нашите воини на фронта, увеличаване на възможностите ни за далечно действие и засилване на натиска върху Русия. За да дадат резултати всички наши дипломатически усилия, трябва да се окаже натиск върху агресора, за да прекрати войната, която е започнал. Благодаря на всички, които разбират това и са готови да помогнат“, завърши той.

Запорожката АЕЦ е засегната

Поради военните действия, засегнали електропреносната мрежа на Украйна, Запорожката АЕЦ временно остана без външно електрозахранване, съобщи генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси. Той подчерта, че това се случва за 12-и път от началото на конфликта.

И двете линии на захранване са вече възстановени, уточни МААЕ.

Запорожката АЕЦ, която се намира в контролираната от Русия територия, в близост до фронтовата линия, не работи, но се нуждае от постоянна електроенергия, за да поддържа охлаждането на реакторите. Тя разполага с резервни генератори, които започват да работят, когато бъде прекъснат достъпа ѝ до външното електрозахранване.

Атака с хиперзвукови ракети

Русия от своя страна потвърди, че е атакувала украински обекти с хиперзвукови ракети. Министерство на отбраната на съобщи, че е нанесло "масивен удар" срещу военни и енергийни съоръжения в Украйна, като е използвало хиперзвукови ракети "Кинжал", в "отговор на терористичните атаки на Украйна срещу граждански цели в Русия".