Заглавието на материала всъщност е отражение на това, което написа най-популярната украинска дарителска платформа United24, която още от началото на пълномащабната война, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, набира пари и помощ във всякакви направления за Украйна.

Защо това се появи такава статия за Купянск е ясно – украинският президент Володимир Зеленски отиде за пореден път на самата фронтова линия, на малко над 1 километър от руските позиции в град Купянск, които се свиват все повече и са в северната част на града. Няма спор – има геолокализация къде точно са направени снимките, както и кога, което прилежно е описано от United24.

"Днес е изключително важно да се постигнат резултати на фронтовата линия, за да може Украйна да постигне резултати в дипломацията. Така работи: всички наши силни позиции в страната са силни позиции в преговорите за прекратяване на войната", заяви Зеленски. И добави, че много руснаци говорят за Купянск, което се вижда от Украйна

Припомняме, че лично началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов докладва на Путин, че Купянск бил превзет и то още малко след средата на ноември, 2025 година. Путин повтори това на няколко пъти, включително с покани към журналисти да отидат да видят как руснаците обкръжили украински части там. Големи руски военнопропагандни телеграм канали обаче също казваха, че твърденията за превземане на Купянск са преувеличени: