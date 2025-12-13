Войната в Украйна:

United24: Путин покани журналисти да видят "триумфа" му в Купянск, дойде Зеленски (ВИДЕО и СНИМКИ)

13 декември 2025, 11:16 часа 609 прочитания 0 коментара
United24: Путин покани журналисти да видят "триумфа" му в Купянск, дойде Зеленски (ВИДЕО и СНИМКИ)

Заглавието на материала всъщност е отражение на това, което написа най-популярната украинска дарителска платформа United24, която още от началото на пълномащабната война, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, набира пари и помощ във всякакви направления за Украйна.

Още: Зеленски направи Путин на пух и прах: Снима се в "превзетия" от руснаците Купянск (ВИДЕО)

Защо това се появи такава статия за Купянск е ясно – украинският президент Володимир Зеленски отиде за пореден път на самата фронтова линия, на малко над 1 километър от руските позиции в град Купянск, които се свиват все повече и са в северната част на града. Няма спор – има геолокализация къде точно са направени снимките, както и кога, което прилежно е описано от United24.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Днес е изключително важно да се постигнат резултати на фронтовата линия, за да може Украйна да постигне резултати в дипломацията. Така работи: всички наши силни позиции в страната са силни позиции в преговорите за прекратяване на войната", заяви Зеленски. И добави, че много руснаци говорят за Купянск, което се вижда от Украйна - Още: Геройството на Украйна в Купянск разби лъжите на Путин и отвори очите на Тръмп, руската пропаганда се мъчи да замазва гафа (ОБЗОР - ВИДЕО)

Припомняме, че лично началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов докладва на Путин, че Купянск бил превзет и то още малко след средата на ноември, 2025 година. Путин повтори това на няколко пъти, включително с покани към журналисти да отидат да видят как руснаците обкръжили украински части там. Големи руски военнопропагандни телеграм канали обаче също казваха, че твърденията за превземане на Купянск са преувеличени:

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
руска пропаганда Володимир Зеленски война Украйна Купянск руска офанзива
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес