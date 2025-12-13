Гасиев направи джентълменски жест към Кобрата и коментира нокаута (ВИДЕО)

Мурат Гасиев направи джентълменски жест към Кубрат Пулев. Руснакът символично върна обратно шампионския пояс на Кобрата минути след триумфа си срещу българина в двубой за световна титла на Световната боксова асоциация (WBA). Гасиев пласира ляво кроше в шестия рунд, с което нокаутира Пулев и спечели. Победителят коментира своя удар в интервю след срещата. Той каза, че лявото кроше било старателно планирано в подготовката му за мача.

Гасиев символично върна обратно шампионския пояс на Кобрата

„Този удар беше трениран и беше част от нашата подготовка за мача“, цитира ТАСС думите на Гасиев. „Това кроше промени хода на цялата битка; все пак това е тежка категория. Пулев беше много силен противник, но подготовката ни се отплати.“, допълни той.

Руснакът има 33 победи в 36 мача (повечето - в полутежка категория), а това бе 26-ият му нокаут. Кобрата от своя страна записа четвърто поражение на професионалния ринг. Преди това той отстъпи единствено пред Владимир Кличко, Антъни Джошуа (два пъти) и Дерек Чисора.

"Много съм разстроен от това, което се случи. Какво да кажа? Той е вече на 44 и през цялата си кариера винаги се е бил с най-добрите боксьори. България трябва да се гордее с Кубрат, защото той винаги показва пълната си сила и енергия и винаги иска да прослави България. Винаги се бие за своя народ и семейство", каза Ули Вегнер пред bTV.

ОЩЕ: Народ, който се присмива на най-великия си боксьор в историята, не може да бъде унищожен!