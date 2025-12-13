Кубрат Пулев отговори на въпрос за бъдещи изяви на професионалния ринг

Най-добрият професионален боксьор на България Кубрат Пулев не успя да защити регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA). Кобрата бе нокаутиран от водещия руски боксьор Мурат Гасиев в шестия рунд с мощно ляво кроше. Макар и да прие с усмивка удара, родният представител нямаше шанс да се изправи преди отброяването на 10-те секунди от рефера на мача. До този момент нищо не подсказваше, че срещата може да завърши по този начин.

"Нека малко си почина. После ще видим"

„Беше добра битка. Знаете, в бокса един удар може да реши всичко. Мисля, че на точки щях да победя. Чувствам се прекрасно. Тъжен съм само заради хората, моите приятели, иначе съм прекрасно. Само това ме прави тъжен“, заяви Кобрата пред камерата на IBA PRO.

„Аз съм млад човек“, отговори с усмивка българинът на репортера, който започна въпроса си с факта, че Пулев е на 44 години. „Ще те видим ли отново на ринга?“, попита журналистът, на което получи следния лаконичен коментар: „Сега, нека малко си почина. После ще видим.“ За Мурат Гасиев пък предстои потенциален двубой срещу младата британска сензация Моузес Итаума, който е задължителен претендент за регулярната титла.

