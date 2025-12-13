Терзиев обеща да се справи с кризата с боклука в "Люлин"

Ситуацията с боклука е поредната криза, с която ще се справим. Това каза кметът на София Васил Терзиев, който се включи в доброволческа акция за почистване на отпадъците в ж.к. "Люлин" заедно със заместник-кмета по екология Надежда Бобчева. "Боклукът няма да е причината, поради която да си тръгна от "Московска" 33", добави той.

По думите му става въпрос за избор дали искаш да си жертва и да се оплакваш колко са тежки обстоятелствата или просто "запретваш ръкави" и показваш, че със съвместни усилия проблемите могат да бъдат решени.

"Вече е ясно какво трябва са се направи, ако някъде започва да има неизвозен боклук, така че все по-лесно ще се справяме с такива проблемни точки. Аз съм оптимист, нещата са закрепени", добави градоначалникът.

Той информира, че през седмицата в "Люлин" на терен отпадъците са извозвали 10-11 камиона, днес са 7-8 камиона. По думите му обаче това не е достатъчно и в началото на януари се очаква цялата необходима техника.

"Дотогава с общи усилия ще поддържаме нещата", каза още кметът. По думите му колкото пъти се наложи ще идва в "Люлин", защото трябва да се дава личен пример. "Най-лесно е да седя на дивана и да се вайкам колко е тежък животът, както правят някои хора", коментира той.

С помощта на доброволци

В почистването на боклуците в столичния район "Люлин" се вклщчиха и много доброволци. Александра Ангелова, който е организатор, сподели, че идеята тръгнала, когато разбрали, че няма да има сметоизвозване. "Започнахме с разлепяне на обяви по входовете дали някой иска да се включи".

"В постоянно сътрудничество сме с инспектората. Обсъждаме те какво виждат, ние какво виждаме, стиковаме се и действаме", каза от своя страна Съби Ангелов.

Друг човек, дошъл да помага обясни, че живее в "Люлин" и "нямам избор, трябва де се почисти".