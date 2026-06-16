Църковен празник на 17 юни: Какво се прави на този ден против болести и уроки

На 17 юни Православната църква почита паметта на светите мъченици Савел, Исмаил и Мануил. На този ден вярващите си спомнят за техния подвиг и непоколебимост във вярата. Според народните вярвания този ден се счита за един от най-трудните в годината. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 17 юни

Великомъчениците Мануил, Савел и Исмаил били братя и живели в Персия през IV век. Майка им ги отгледала в християнската вяра и когато пораснали, постъпили на служба при персийския цар. По-късно владетелят изпратил братята в Рим като посланици при император Юлиан Отстъпник. Там братята били поканени на езически празник, където се извършвало жертвоприношение. Те обаче отказали, като открито изповядвали вярата си в Христос. Заради това посланиците били затворени и екзекутирани.

Прочетете също: Църковен празник на 15 юни: НЕ правете това утре, привлича бедност

Според легендата, след това персийският цар започнал война срещу Юлиан, а самият император скоро загинал от ръцете на светия великомъченик Меркурий.

Обичаи и забрани за деня

В православната традиция светите мъченици Мануил, Савел и Исмаил се считат за покровители на семейството и укрепването на вярата. Към тях се отправят молитви за семейна хармония, способност за прощаване на обиди и подкрепа в трудни житейски обстоятелства.

В древността се е вярвало, че по това време слънцето сякаш „замръзва“ в небето, земята е обвита в гъста мъгла, а самият ден се счита за най-трудните в годината. Той е бил свързан и с появата на странни явления – предците ни са вярвали, че злите духове стават особено активни по това време, приближавайки се до домовете на хората.

Денят се смята за благоприятен и за домакински задължения: чистене, пране, подреждане и изхвърляне на ненужни вещи. Според народното поверие, подстригването на косата на този ден помага да се оставят зад гърба болести, бедност и уроки. В миналото са казвали: ако искаш промяна към по-добро, поне подстрижи краищата на косата си.

На този ден Църквата призовава да се избягват кавги, негодувания, клюки, завист, алчност и мързел. Не бива да се отказва помощ на нуждаещите се. Особено важно е да се спазват християнските заповеди сега, когато продължава Апостолският пост.

Църковен празник на 14 юни: Какво трябва да си купите утре за късмет

Според общоприетото поверие на 17 юни се спазват редица забрани - не давайте пари назаем, за да не се сблъскате с финансови затруднения и да не загубите късмет; не се карайте с роднини и съпрузи - можете да загубите щастие и благополучие; не давайте празни обещания и не се занимавайте с празни приказки - това се счита за предвестник на болест.

Наблюдавайки природата на този ден, нашите предци се опитвали да предскажат времето и реколтата за близкото бъдеще. Силното слънце сутринта вещае, че следващият ден ще бъде облачен и дъждовен. Ако залезът е пурпурен, това вещае силен вятър и влошаване на времето. Много звезди в нощното небе вещаят голям брой топли дни в годината;

Счита се, че хората, родени на този ден, притежават силен характер, постоянство и способност да постигат целите си. Те ценят независимостта и често стават лидери.

Църковен празник на 16 юни: Забраните, които трябва да се спазват утре