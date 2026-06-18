Църковен празник на 19 юни: Какво се прави на този ден за привличане на пари

Утре, 19 юни, е православният празник на Свети апостол Юда (Иуда) Тадейски, брат Господен. Църквата у нас почита паметта на Паисий Хилендарски. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 19 юни

Според християнската традиция Свети Юда е принадлежал към семейството на Исус Христос (бел. ред. Исус е предаден от Юда Искариотски, а не от Юда Тадейски). Той е наричан „брат Господен“, което в богословски контекст обикновено означава близък роднина – вероятно братовчед или син на Йосиф Обручника от предишен брак.

Юда бил син на праведния Йосиф и бил част от кръга от хора, които познавали Исус от младостта му като човек и Месия. Въпреки това, според Евангелията, по време на земното служение на Христос, той, както и някои други членове на семейството, не разпознал веднага Неговата мисия.

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След Възкресението на Исус Христос животът на Юда се променил драстично. Той станал ревностен проповедник на Евангелието и един от първите мисионери на християнската църква.

Църквата го отъждествява с автора на Посланието на Юда, кратък, но информативен новозаветен текст, предупреждаващ вярващите срещу духовното отстъпничество, лъжеучителите и моралния упадък. Свети Юда е сред онези, които разпространяват християнството извън Палестина, проповядвайки сред различните народи от Близкия изток.

Църковните предания свидетелстват, че Юда, заедно с други апостоли, е предприемал мисионерски пътувания до Месопотамия, Сирия и вероятно Персия. Там той проповядвал за възкръсналия Христос, призовавайки към покаяние и основаване на нови християнски общности. Дейността му често е била съпътствана от преследване, тъй като християнството по това време се е възприемало като нова и опасна вяра за езическия свят.

Според преданието, Свети Юда е бил мъченически убит в Персия около първи век. Той е бил екзекутиран за проповядване на Евангелието, въпреки че точните обстоятелства около смъртта му варират в различните източници. Смъртта му е доказателство за неговата непоколебима вяра и преданост към Христос дори пред лицето на жестоки гонения.

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На 19 юни църквата у нас почита паметта на преподобни Паисий Хиландарски. Той е роден през 1722 г. в Банско в благочестиво семейство. Послушва в Рилския манастир. През 1745 г. се премества в Света гора Атон, където приема монашески обети и задълбочено изучава Светото писание. През 1762 г. пише „История славянобългарска“, която укрепва вярата и националната идентичност на българите. Датата на смъртта му е неизвестна. Канонизиран е през 1962 г. Университети и училища носят неговото име, което отразява народната му почит.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 19 юни

Ако на 19 юни има гръмотевици, лятото ще бъде дъждовно, но плодородно. Ако духа северен вятър на 19 юни, времето ще захладнее за няколко дни. Ако пчелите активно летят и бръмчат, това означава голяма жега.

Какво не трябва да се прави утре? На този ден не се препоръчва да се карате със семейството или любимите си хора, да вземате пари назаем или да продавате мед. Пчеларите трябва са особено внимателни: да не броят пчелите и да не правят нищо с кошерите, тъй като според народните вярвания това може да ги лиши от мед или дори да убие пчелите.

Какво може да се прави утре? Апостол Юда се смята за покровител на отчаяните или изпадналите в трудни обстоятелства. Хората се обръщат към него с молитви за Божията защита и помощ, когато ситуацията изглежда безнадеждна. Според народното поверие всяко начинание, започнато на този ден, има голям шанс да бъде завършено успешно. 19 юни се смята и за благоприятно време за погасяване на дългове: дори частичното погасяване на дълг отваря финансовия поток и носи просперитет в дома.

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