Голям църковен празник иде утре, 18 януари, спазват се редица традиции и обичаи

Утре, 18 януари, Православната църква почита паметта на двама велики светци и учители на Църквата - Атанасий Велики и Кирил, архиепископи Александрийски, които са служили на Господа и Неговата Света Църква в различни времена, но са извършили един и същ архипастирски подвиг - подвигът на твърдо устояване в догмите на истинската Вяра въпреки всички еретически учения. Празникът е известен като Атанасовден. Имен ден празнуват всички с имената Анатанас, Атанаска, Наско, Наска, Тина, Тинка, Таска, Таско, Живко, Живка.

История на почитаните светци

Свети Атанасий Велики е бил предстоятел на Александрийската църква през четвърти век сл. Хр. и в продължение на 46 години е служил като архипастир в постоянна борба срещу арианските еретици, които многократно са го изгонвали от Александрийската епархия заради непоколебимото му изповядване на истините на християнската вяра.

Църковен празник на 13 януари: Какво трябва да направите 7 пъти утре

Този велик учител на Църквата оставя след себе си огромно църковно литературно наследство. Той е написал множество произведения – екзегетични (например „Проповед върху Евангелието от Матей“, „Послание до Марцелин за тълкуването на псалмите“ и др.), богословски, исторически и апологетично-полемични (например „Проповед срещу езичниците“, „Проповед за въплъщението на Словото“ и др.), както и множество писма и послания.

Свети Кирил Александрийски е бил епископ на същата Александрийска епархия през V век сл. Хр. – в продължение на 32 години. Благодарение на многогодишните си архипастирски усилия в борбата срещу ересите, проповедническата си дейност и църковно-книжните си произведения той, подобно на великия си предшественик, свети Атанасий, оставя на Църквата обширно литературно наследство – по-специално коментари върху Евангелията от Йоан и Лука и върху отделни послания на апостол Павел, произведения, наречени „5 книги срещу Несторий“, както и „Апология“ – в защита на истинската християнска вяра, произведения, наречени „Съкровище“ – за Светата Троица, и наречени „Разговори“ и др.), Христовата Църква най-накрая е избавена от лъжеученията.

Голям църковен празник иде утре, 17 януари, спазват се редица традиции и обичаи

Традиции, обичаи и забрани на Атанасовден

В народните вярвания Св. Антоний и Св. Атанасий са описвани като братя, въпреки че не са и са родени в различни векове. Според народните вярвания Св. Антоний носи болестите и Св. Атанасий ги разпространява сред хората. И двата празника са почитани като празници на ковачите.

На този ден, както и на Антоновден, не трябва да се плете, преди и шие. Вярва се, че раната от убождане няма да зарастне бързо. Също така нараушаването на тази забрана се свързва с безпаричие през годината и лош късмет.

В народните вярвания този празник се приема за средата на зимата. Вярва се, че на този ден Св. Атанасий съблича зимния кожух и облича бяла копринена риза, за да покани лятото.

По традиция се приготвят обредни хлябове и питки, намазани с мед, за да се прогонят болестите. В някои райони на страната се коли черна кокошка и се приготвя курбан за предпазване от болести и по-специално от чумата.

Според народните вярвания на Атанасовден не трябва да се яде тиква, за да не страда човек от подуване на стомаха.

Църковен празник на 14 януари: Направете това сутринта, за да сте щастливи през цялата година