Голям църковен празник иде утре, 17 януари, спазват се редица традиции и обичаи

Утре, 17 януари, е празникът на Свети Антоний Велики в православния календар - празникът е известен още като Антоновден. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с него.

Житие на Св. Антоний

Той е роден около 251 г. в град Кома в Египет в заможно християнско семейство. От ранна възраст той проявява дълбока духовност и желание за самоусъвършенстване. След смъртта на родителите си той раздава цялото си имущество на бедните, оставяйки само най-необходимото. Антоний посвещава живота си на служене на Бога. Това решение се превръща в повратна точка в неговия духовен път.

В търсене на духовна чистота, Антоний се оттегля от света и се установява в пустинята близо до град Мемфис. Там той водил строг живот: консумирал хляб и вода, практикувал постоянен пост и молитва. Постепенно при него започнали да идват ученици, стремящи се да научат изкуството на духовния живот.

Църковен празник на 15 януари: За какво да внимавате и какво НЕ бива да правите утре?

Характерна черта на живота на светеца е била постоянната борба с вътрешни изкушения и демонични изкушения, както се вижда от множество жития, по-специално житието на светеца, написано от Свети Атанасий Велики. Тези духовни подвизи стават основа за развитието на християнската аскетическа традиция.

Антоний Велики проповядвал живот на молитва, смирение, покорство и отказ от светските удоволствия. Той вярвал, че истинското богатство на душата е вътрешната свобода от страстите. Неговият пример става вдухновение за многобройни ученици и последователи, включително както за скитащи отшелници, така и организирани монашески общности.

Свети Антоний се превръща в символ на монашеска доблест. Неговите съвети и учения повлияват на развитието на монашеския живот не само в Египет, но и в целия християнски свят. След смъртта му през 356 г. духовното му наследство продължава да живее в манастирите, а житейският му пример служи като вдъхновение за много поколения аскети.

Църковен празник на 14 януари: Направете това сутринта, за да сте щастливи през цялата година

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 17 януари

Ако вали сняг цял ден, вярва се, че ще има много сняг и виелици до края на зимата. Ако духа силен вятър - очаквайте промени във времето и виелици. Ако има слана по дърветата - ще настъпи мразовит и сух период.

На този ден има няколко забрани, които трябва да се спазват. Не се препоръчва да споделяте плановете си с други - вярва се, че ако го направите, те може и да не се сбъднат. Също така, на този ден не бива да се захващате за шиене или плетене: нашите предци са вярвали, че по този начин можете неволно да „закачите“ или „завържете“ пътя към просперитета и парите.

На православния празник можете да се обърнете към Свети Антоний с молитва. Той се смята за ходатай пред Бога, към когото хората се обръщат за защита от болести, подкрепа в трудни житейски ситуации и помощ при разрешаването на семейни въпроси.

На този ден се спазват и определени забрани в храната. Не се готви и не се консумира боб, леща, царевица и свинско - вярва се, че тези храни ще разгневят болестта. Вместо това се приготвя содена питка и пълнена кокошка, която се раздава. На трапезата се слага варено жито, мед и орехи.

Прочетете също: Църковен празник на 16 януари: За какво трябва да се помолим на този ден?