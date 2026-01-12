Църковен празник на 13 януари: Какво трябва да направите 7 пъти утре

Църковният празник, който отбелязваме утре, 13 януари, е посветен на светите мъченици Ермилат и Стратоник. Ето какви са традициите, обочаите и забраните, свързани с този празник.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 13 януари

Времето на този ден определя каква ще е пролетта: ако денят е студен и снежен, пролетта ще закъснее. Ако вятърът духа от север, зимата ще бъде сурова и дълга. Снеговалежът на 13 януари означава добър улов на риба.

На този ден, според народното поверие, е строго забранено да се нараняват животни, особено котки. Легендата разказва, че при хвърлянето в затвора на великомъченик Ермил, котка го утешавала: тя му донесла облекчение от страданията, предпазила го от болка и му помогнала да издържи мъчения. Затова светецът е почитан като закрилник на котките, а на тези, които им навредят, се предрича нещастие и скръб. Котката е специален символ на този ден.

Препоръчително е този ден да се прекара със семейството и приятелите, споделяйки грижи и топлина с тях. Според народното поверие, ако в къщата има болен човек, на 13 януари той трябва да се постави на обичайното място на котката – вярва се, че това ускорява възстановяването му. Съществува и поверие, че на този ден човек трябва да помага на нуждаещите се поне седем пъти през деня – вярва се, че за такива добри дела Бог ще прости седем гряха.

История на църковния празник на 13 януари

Светите мъченици Ермилат и Стратоник са древни християнски светци, пострадали заради вярата си в Исус Христос в началото на четвърти век по време на гоненията на император Ликиний (311-324). Тяхната история е пример за братска любов, преданост към Христос и всеотдайност, вдъхновявайки вярващите и до днес.

Според църковното предание, Ермилат и Стратоник са славяни по произход и са живели в римския град Сингидон - днешен Белград. Ермилат е бил дякон, служил в християнска общност и благочестиво проповядвал вярата в Христос. Стратоник първоначално е бил затворнически пазач, който тайно изповядвал християнството, но го крил поради служебните си задължения.

По време на религиозните гонения на император Лициний, християните били принуждавани да се отрекат от вярата си и да принасят жертви на езически богове.

Ермилат бил арестуван като християнин и изправен пред съд. Той бил измъчван в опит да бъде принуден да се покланя на идоли, но останал твърд във вярата си. Светецът дори осмивал езическите богове, наричайки ги „глухи, неми и слепи идоли“.

По време на процеса той предсказал на император Лициний, че самият той ще претърпи участта на страдания заради службата си на езическите богове и тези думи, според преданието, се сбъднали след поражението на Лициний в борбата с император Константин.

Светецът първоначално бил хвърлен в затвора, където се молил три дни, молейки Господ за сила да издържи. Според преданието, тогава чул глас, който му обещал мъченически венец. Стратоник, виждайки как приятелят му е измъчван, не могъл да го понесе повече и, избухвайки в сълзи, разкрил собствената си вяра. Така той открито се изповядвал за християнин. Заради това и той бил измъчван и затворен до Ермил. И двамата мъченици били подложени на ужасни страдания и накрая било решено да бъдат екзекутирани заедно.

След жестоки мъчения те били вързани в мрежа и хвърлени във водите на река Дунав, където мирно отдали живота си за вярата в Христос.

