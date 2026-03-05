Църковен празник на 6 март: Какво НЕ бива да правите утре, носи нещастие през цялата година

6 март е денят на православното възпоменание на 42-мата мъченици от Амория. Ето какви са традициите, обичаи и забраните, свързани с този църковен празник и какво не трябва да правите утре, за да не привлечете нещастие през цялата година.

Църковен празник на 6 март

Тези християнски войници и сановници загинали за вярата си през 845 г. Те служили във Византийската империя и били пленени от мюсюлмани по време на обсадата на Амориум, след което били измъчвани и екзекутирани. Амория е бил голям град в Мала Азия, родното място на император Теофил (829–842). През 838 г. халиф ал-Мутасим и огромна армия превземат града след продължителна обсада. Голям брой жители са убити, а 42 благородни воини и чиновници са били изпратени в Багдад.

Мъчениците били държани в затвора седем години, принуждавани да се отрекат от християнството. Предлагали им богатство, високи позиции и луксозен живот, но те устояли на изкушенията. В крайна сметка, на 6 март 845 г., били екзекутирани чрез обезглавяване.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 6 март

Ако видите много врани в небето на 6 март, това означава студена и продължителна пролет. Топлото време означава, че пролетта ще е ранна, а лятото ще бъде топло и плодородно. Ако птиците летят високо, ще има затопляне.

Какво не бива да правите на 6 март? Вярвало се е, че споровете на този ден могат да донесат нещастие за цялата година. Препоръчително е също така да не се започват важни проекти. По-специално се съветва да не се започват строителни проекти, да не се правят големи покупки, както и да не се тръгва на дълги пътувания, тъй като те могат да бъдат неуспешни. Ножове, брадви и игли символизират мечовете, използвани за екзекуция на мъчениците, така че употребата на остри предмети е по-добре да се избягва на този ден

Какво можете да направите на 6 март? На този ден нашите предци внимателно са наблюдавали природата, тъй като този период се е смятал за важен за предсказване на времето и бъдещата реколта. Тъй като 42-мата мъченици от Амория са загинали за вярата си, на този ден са били отправяни молитви към тях за помощ, защита от врагове и укрепване на духа.

