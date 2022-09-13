Св. свещеномъченик Корнилий Стотник
† Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор.
Още от ПРАЗНИЦИ:
Св. преподобна Теодора Александрийска
Свети мъченици Минодора, Митродора и Нимфодора от Витиния
Свети и праведни богоотци Йоаким и Анна
Отбелязваме Рождество Богородично
Св. апостоли Евод и Онисифор от 70-те апостоли
Св. пророк Захарий и света праведна Елисавета
Св. 3618 мъченици, пострадали в Никомидия
Редактор:
Евгения Чаушева
Етикети: свещеномъченик Корнилий Стотник празници