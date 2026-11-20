21 ноември е празникът Въведение в храма на Пресвета Богородица (третият празник на Пречистата) в православния календар, известен още Ден на православната християнска младеж и семейство. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 21 ноември

Според църковното предание, Мария е била на три години, когато за първи път се е явила в храма. Тя е останала там и е била отгледана под грижите на свещениците, подготвяйки се да изпълни Божия план – да стане Майка на Спасителя. Това събитие символизира пълната отдаденост на човека на Бога и готовността му да Му служи. Мария останала чиста и безгрешна, служейки за пример за всички християни.

Ясното и студено време на този ден означава мразовита и сурова зима. Ако вали няг на 21 ноември, това означава, че ще има дълга и студена зима. Топлото време вещае, че пролетта ще закъснее и реколтата няма да е много богата.

Какво не бива да правите утре? Според общоприетото вярване, тежкият физически труд е забранен по време на големи религиозни празници. Това време е най-добре да се прекара в молитва и размишления върху духовната и вътрешна хармония. Шиенето, бродирането, чистенето, прането и други домакински задължения са забранени, както и пиенето на алкохол. Освен това, вземането на заем или даването на пари назаем се счита за предвестник на финансови затруднения и липса на просперитет.

Какво можете да направите утре? На този православен празник вярващите отправят молитвите си към Дева Мария, молейки за здраве, духовна закрила и покровителство. Те се обръщат към Божията Майка за изцеление от болести, укрепване на вярата, прошка на греховете и благословия за щастлив семеен живот.

В църквите се провеждат празнични служби и се четат молитви към Пресвета Богородица.

Постите продължават, като е разрешерена консумацията на риба. На този ден се приготвя празнична питка, задължително постна - тя символизира единството и сплотеността на семейството. След вечеря трапезата не се вдига, а се оставя така, за да дойде Богородица през нощта и да благослови дома и неговите обитатели.

На този празник е важно да се засвидтелства уважение към родителите и по-възрастните, както и благодарност към тях за грижите и възпитанието.

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