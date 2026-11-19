20 ноември е празникът на Свети Григорий Декаполит в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 20 ноември

Бъдещият светец е роден в края на VIII век в град Иринопол, част от Исаврийския Декаполис – историческа област в днешна Турция. Той израства в християнско семейство, където от детството е учен на молитва и изучаване на Светото писание.

Родителите на Григорий, Сергий и Мария, отгледали сина си в религиозни традиции. Според легендата, на осемгодишна възраст момчето започнало да се учи да чете и пише. То често посещавало църковни служби, интересувало се от църковния живот и се стремяло да придобие по-дълбоко разбиране на християнското учение.

Когато Григорий навършил пълнолетие, родителите му решили да го задомят. Младият мъж обаче почувствал призвание към монашески живот и искал да се посвети на молитва и духовно служение. Не желаейки да се откаже от решението си, той напуснал бащиния си дом и отишъл в манастир.

В манастира Григорий се посветил на молитва, пост и духовно развитие. С благословията на игумена се установил на уединено място сред планинските скали, където можел да прекарва много време в молитва и размишление върху Светото писание.

Животът на отшелника не бил никак лесен. Според „Животипът на Църквата“, Григорий преживял множество изкушения и трудности, но въпреки това продължил духовните си борби. Той спазвал строг пост, ограничавал ежедневните си удобства и се стремял да запази вътрешен мир.

Впоследствие монахът напуснал уединението си и започнал да пътува. Той посещавал различни християнски общности, общувал с монаси и проповядвал християнското учение. По време на пътуванията си Григорий посетил Константинопол, Коринт, Рим и други градове.

След дълги скитания Григорий се установява в манастира „Свети Мина“ близо до Солун (днешен Солун). Там той продължава да се моли, да учи други монаси и да води аскетичен живот.

Впоследствие обаче светецът отново пътува до Константинопол, за да подкрепи противниците на иконоборството. В столицата здравето му се влошава значително. Тежка болест постепенно изтощава силите му и на 20 ноември, според църковното предание, Григорий се отдава на Господа.

На този ден е добре да се избягват прибързани решения и прекомерна суматоха, тъй като се е смятало, че те носят нещастие. По-добре е да не се започват нови мащабни проекти. Всички домакински задължения е добре да бъдат завършени до обяд, а следобедът да се посвети на подготовка за големия църковен празник.

Според народни поверия, 20 ноември трябва да бъде посветен на домакинските задължения: пране на пране, подреждане на дома и избавяне от ненужни вещи - но е задължително тези дейности да се приключат в първата част на деня. Вярвало се е, че подобни задължения помагат за прогонването на нещастието, болестите и негативната енергия от дома, а с обновения дом идва благополучие и просперитет.

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