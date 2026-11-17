18 ноември е празникът на светите мъченици Платон и Роман в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 18 ноември

Свети Платон и Роман са Христови мъченици, почитани в християнската традиция заради смелостта им в защита на вярата и непоколебимостта им пред лицето на езическите императори. Точните дати на живота и смъртта им често се губят, но е известно, че са пострадали по време на ранните гонения на християните, вероятно през III или IV век.

Известно е, че Платон и Роман не само са били християни, но и са споделяли обща мисия на проповядване и служение, за което са били осъдени и екзекутирани. Тяхната история се е превърнала в символ на смелост и вяра дори при най-трудните обстоятелства.

Платон и Роман активно изповядвали християнството сред езичниците. Те отказвали да принасят жертви на боговете, което било задължително по време на римското имперско преследване на християните. Когато властите научават за тяхната преданост към Христос, светците са арестувани. На процеса срещу тях те са били призовани да се отрекат от вярата си и да принесат жертви на римските богове, но те остават непоколебими. Според легендата, те са били подложени на жестоки мъчения в опит да бъдат убедени да отстъпят от вярата си. След това са били мъченически убити.

Ясното време на 18 ноември означава дълга и студена зима. На този ден предците ни обикновено са очаквали силни ветрове - вярва се, че денят е ветрови, се очаква снежна и ветровита зима. Слана по дърветата или тревата означава слана и ясно време през следващите дни.

Какво не бива да правите утре? Според общоприетото поверие, денят не е подходящ за организиране на празненства, за канене на гости, както за предприемане на дълги пътувания.

На този църковен празник, както на всеки друг, църквата не одобрява лъжата, празнословието, обидите и клеветите. Въздържайте се от изричането на лоши и нецензурни думи. Също така не бива да се отказва помощ на нуждаещите се.

Какво можете да направите утре? На този празник, посветен на светците Платон и Роман, вярващите се обръщат към тях с молитви за лека зима и изобилна реколта. Тези светци се смятат за покровители на финансовото благополучие и от тях се иска помощ по материални въпроси. Освен това, светците Платон и Роман са покровители на семейния живот и брачните отношения.

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