18 ноември е празникът на мъчениците Платон и Роман в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 19 ноември

Свети Платон е роден в град Анкира в Галатия (сега Анкара, Турция) в християнско семейство. Неговият брат е светият мъченик Антиох, който също е пострадал за вярата си в Христа.

От детството си Платон изучава Светото писание. Още в ранна възраст той придобива задълбочени познания по гръцка философия и реторика. По-късно напуска дома на родителите си и започва да пътува из градовете, където открито проповядва християнството на езичниците.

Речите му пленяват с убедителността, мъдростта и познанията си за Светото писание. Платон призовава хората да се откажат от идолопоклонството и да се обърнат към единствения Бог.

Това деяние му навлича гнева на езическите власти. Младият мъж бил заловен и изправен пред съд пред владетелката Агрипина. Съдията първоначално се опитал да убеди Платон да се откаже от християнството чрез ласкателства. Той дори отбелязал, че младият проповедник може да бъде толкова интелигентен, колкото известния философ Платон, ако признае езическите богове.

Светецът обаче отговорил, че мъдростта на древните мислители, макар и заслужаваща уважение, остава ограничена, докато истинската и вечна мъдрост се съдържа в евангелското учение.

След като не успял, владетелят предложил на Платон брак с богата и знатна жена, ако се отрече от Христос. Младият мъж отказал и това предложение. След това започнали да го заплашват с мъчения и смърт.

Според легендата, мъченикът бил жестоко бит, измъчван и хвърлен в затвора, където бил държан без храна и вода в продължение на 18 дни. Въпреки това, дори след толкова дълги страдания, той не се отказал от вярата си.

Последното искане на съдията било той просто да говори за величието на езическия бог Аполон. Платон отказал дори това, нежелаейки да предаде Христос дори с една дума.

В крайна сметка владетелят заповядал екзекуцията на християнина. Според църковното предание, свети Платон бил мъченически убит чрез обезглавяване с меч. Смъртта му е датирана към 302 или 306 г.

Свети Роман е родом от Палестина, където е служил като дякон в християнската църква в Кесария. Той посветил живота си на служене на Бога, проповядване на Евангелието и подкрепа на вярващите.

По време на гоненията на християните Роман останал в Антиохия, където продължил да разпространява християнското учение. Той подкрепял своите единоверци, призовавайки ги да не се страхуват от заплахи и да останат верни на Христос дори пред лицето на смъртта.

Един ден местният владетел Асклепиад решил да разруши християнска църква. Роман призовал вярващите да защитят светилището и да предотвратят разрушаването на мястото, където се събирали за молитва. Неговата решителност вдъхновила християните и управителят решил да не изпълнява плана си.

Впоследствие в Антиохия се състояло голямо езическо празненство, което привлякло много хора. Роман открито осъдил поклонението на идоли и призовал събралите се да приемат християнството. Заради това той бил арестуван и изправен пред съд.

По време на разпита си дяконът продължил да изповядва Христос. Той бил подложен на жестоки мъчения в опит да бъде принуден да се отрече от вярата си. Роман обаче останал непоколебим.

Според църковното предание, по време на страданието си, той видял сред тълпата млад християнин на име Варул. Светецът насочил вниманието на управителя към младежа и казал, че детето познава истинския Бог по-добре от самия управител.

Варул бил доведен за разпит. Въпреки младата си възраст, той смело заявил вярата си в единствения Бог – Исус Христос. Заради това бил измъчван и осъден на смърт. Майката на Варул лично придружила сина си до мястото на екзекуцията.

Междувременно Роман продължил да бъде измъчван. Първоначално бил осъден на изгаряне на клада, но според легендата внезапна буря потушила огъня. След това мъчителите наредили да му отрежат езика, надявайки се да го спрат да проповядва християнство.

Църковното предание обаче разказва, че дори след това светецът продължил да прославя Бога и да говори разбираемо. Накрая бил хвърлен в затвора, където по заповед на император Максимиан Галерий бил удушен с въже. Това се случило около 303 г.

Какво не бива да правите на 18 ноември? Тъй като 18 ноември е по време на Рождественските пости, на вярващите се препоръчва да се въздържат от шумни забавления, танци, веселби и пеене. Денят традиционно е посветен на молитва, мир и добри дела.

Какво можете да правите на 18 ноември? В народната традиция на светците Платон и Роман се отправят молитви за семейна хармония, благополучие и мир в дома. Към тях вярващите се обръщат с молитви за мъдрост и търпение при отглеждането на деца.

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