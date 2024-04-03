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Роден е Михаил Люцканов, български певец

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Роден е Михаил Люцканов, български певец
Снимка: Getty Images/Guliver

На 3 април 1900 г.-е роден Михаил Люцканов, български певец.

Биография

Той е роден през 1900 година в София и учи в Софийското музикално училище при Иван Вулпе. От 1927 до 1929 година е в Рим, където учи при Еторе Борукия.

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Кариера

След завръщането си в България работи в Софийската опера, където остава до края на кариерата си през 1961 година. Има син – Михаил Михайлов Люцканов, който е известен тонрежисьор и преподавател в НМА.

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