Роден е Михаил Люцканов, български певец
Той е роден през 1900 година в София и учи в Софийското музикално училище при Иван Вулпе. От 1927 до 1929 година е в Рим, където учи при Еторе Борукия.
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Кариера
След завръщането си в България работи в Софийската опера, където остава до края на кариерата си през 1961 година. Има син – Михаил Михайлов Люцканов, който е известен тонрежисьор и преподавател в НМА.
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