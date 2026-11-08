Русия пробва свой Starlink, за да удря с дронове дълбоко в Украйна и Европа, но има няколко "но"

Русия влиза в надпревара за пускането на собствена версия на Starlink на Илон Мъск, която би позволила на операторите ѝ да управляват масово дронове дълбоко в територията на Украйна. Анализатори предупреждават, че флагманският космически проект на Москва „Рассвет“ - система за сигурна комуникация, използваща широколентова мрежа от сателити в ниска околоземна орбита, наземни станции и терминали, - може да започне да функционира още през следващата година.

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Украинските страхове

Тази констелация би направила руските атаки по-смъртоносни, като улесни предаването на данни и управлението на дронове в реално време на големи разстояния, както и поразяването на движещи се цели. Според украинската военна разузнавателна служба тя би могла да се използва и за предоставяне на данни за целеуказване на ракетни системи.

„Най-голямата опасност се състои не просто в това, че тя предоставя на Русия алтернатива на Starlink, а в превръщането на сравнително евтини ударни дронове в оръжия, способни да идентифицират, проследяват и атакуват движещи се цели дълбоко в украинската територия“, заяви пред Financial Times Александър Данилюк, бивш украински съветник по въпросите на отбраната и разузнаването, който понастоящем ръководи Центъра за отбранителни реформи (CDR).

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„С бързо разрастващото се производство на дронове в Русия това би могло значително да повиши ефективността на нейните удари и да подкопае способността на Украйна да защити критичната военна и гражданска инфраструктура“, каза той.

Риск и за Европа

Разполагането на „Рассвет“ би могло да представлява риск за сигурността на Европа, тъй като системата може да се използва за управление на дронове навсякъде в обхвата ѝ. „Има потенциални приложения за тероризъм и саботаж“, казва Роб Лий, военен експерт от Института за изследване на външната политика, базиран в Киев.

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Starlink и версията за военни цели, наречена Starshield, изиграха ключова роля, като позволиха на украинските дронове, управлявани ръчно, да нанасят удари по-дълбоко в контролираните от Русия части на Украйна, като заобикаляха традиционните системи за заглушаване. „Рассвет“ би могъл да позволи на руските сили да правят същото, казват анализатори и украински официални лица.

„Мисля, че приоритет номер едно (за Русия) е директният видеосигнал с ниска латентност за атакуващите и разузнавателните дронове, летящи над Украйна“, заяви Ник Ковалски, основател на базираната в Киев консултантска фирма в областта на отбраната East Front Solutions (EFS).

Проблемите пред "Рассвет": положението не е "розово"

Все пак закъсненията в производството и силната зависимост от китайска технология рискуват да провалят амбициите на Москва. Изстрелванията на спътници за „Рассвет“, което на руски означава „зора“, изостават от графика, въпреки че са проведени няколко успешни теста за свързаност.

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Експертите оценяват, че „Рассвет“ понастоящем може да осигури до три часа връзка на ден, с непрекъснат период от около 50 минути. Русия е използвала „Рассвет“ над Украйна в продължение на „няколко часа“ към края на юли, съобщи украинското военно разузнаване на списанието за отбрана Janes, но засега това не е достатъчно за реални бойни задачи.

Снимка: Envato

„Не можеш просто да „закачиш“ тази система над Украйна: спътниците постоянно се движат, а Земята се върти“, каза Анатолий Зак, ветеран в космическата журналистика, който ръководи независимото издание RussianSpaceWeb. „За да управляваш дрон, ти трябват достатъчно спътници, които да препращат сигнала от един към друг, свързвайки те с него".

Как започна всичко с "Рассвет"?

„Рассвет“ стартира през 2020 г. като граждански проект, чиято цел беше да осигури интернет достъп в отдалечените кътчета на Русия. Но Кремъл се убеди в необходимостта от еквивалент на Starlink, след като „блицкригът“ му в Украйна се провали още в първите седмици на инвазията. Тази необходимост стана още по-належаща в началото на 2026 г., когато SpaceX деактивира нерегистрираните терминали на Starlink, които Русия използваше незаконно.

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Властите избраха „Рассвет“, собственост на частната компания „Бюро 1440“, за тази задача и през 2025 г. се ангажираха да финансират 40% от прогнозираните разходи в размер на 514,7 млрд. рубли (6,2 млрд. долара). Проектът бързо беше интегриран в инфраструктурата за изстрелване на руската космическа агенция „Роскосмос“.

„FAB „Рассвет“, компания от групата на „Бюро 1440“, е подложена на санкции от САЩ от октомври 2024 г.

Диктаторът Владимир Путин похвали напредъка на програмата „Рассвет“ по време на срещата на върха Русия-Африка в Москва миналата седмица. „Това са едва първите ни стъпки. Но сме горди, че сме започнали и че го правим сами“, заяви руският диктатор, като добави, че Русия е „в тесен контакт с Мъск“, когото нарече „гений“, за да се гарантира, че никой няма да „си пречи в орбита“.

Огромни съмнения след лошо начало

„Бюро 1440“ е изстреляло досега 32 серийни спътника, два от които са загубени. Това прави целта му да разполага с повече от 250 спътника на височина около 800 км до 2027 г. да изглежда трудна за постигане.

Повечето спътници са се установили на височина около 510 км, което може да е умишлено - летенето по-близо до Земята позволява използването на по-малки наземни терминали, което е предимство за военни цели.

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Павел Лузин, старши научен сътрудник в Центъра за анализ на европейската политика (CEPA), се съмнява, че „Рассвет“ е на път да достигне пълна функционалност. „Русия ще се нуждае от поне 16–17 изстрелвания, което е малко вероятно да бъде осъществимо до края на 2027 г.", смята той, цитиран от Financial Times. Лузин приписва закъсненията на силната зависимост от внос от Китай - въпреки твърдението на „Рассвет“, че системите му се произвеждат с използване на местна електроника, където това е възможно.

Снимка: Envato

CDR установи, че през 2025 г. „Бюро 1440“ е извършило плащания в чужда валута на стойност близо 68 млн. долара към своите доставчици. Проучването на организацията показа, че много от тях са свързани с Китай. Десетки служители на „Бюро 1440“ са били на служебни пътувания в Китай, включително в космическите и производствените центрове на страната, както и в Тайван и Япония, посочи CDR.

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Според CDR западните ограничения срещу мрежата остават „фрагментирани“ и „несинхронизирани“. От 21-те основни доставчици на „Рассвет“ само пет са обект на западни санкции. CDR установи, че дори когато един канал бъде включен в черния списък, веднага се появява заместник.

Украинският президентски съветник Серхий Бескрестнов, с прякор "Светкавицата", заяви миналата седмица, че Русия би могла да изстреля „Рассвет“ „много бързо“ и че все още не го използва в Украйна единствено защото това би изисквало изчисляване на траекторията на полета в зона с 30-минутни прозорци.

Зак от RussianSpaceWeb заяви, че изстрелването и наземната инфраструктура остават уязвими по време на разгръщането, но след като системата започне да функционира напълно, „ситуацията ще стане много по-трудна“.

Според анализатори САЩ не могат просто така да попречат на „Рассвет“ да излъчва през територията на Украйна, а заглушаването е скъпо и има ограничен обхват. Свалянето на спътници би било „самоубийствено за всички“ поради отпадъците, които биха се образували в резултат на това, заяви руският космически експерт Виталий Егоров.

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