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ЦИК обяви Илияна Йотова за следващия президент на България

03 ноември 2026, 15:11 часа 782 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ЦИК обяви Илияна Йотова за следващия президент на България

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са избрани за следващите президент и вицепрезидент на България. Централната избирателна комисия обяви с решение окончателния резултат от проведения в два тура вот. 

До балотажа на 1 ноември се стигна, след като на първия тур на президентските избори, проведен на 25 октомври, нито една от кандидатпрезидентските двойки не събра необходимата подкрепа за победа. Илияна Йотова и Кирил Вълчев получиха 34,76% от гласовете, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 31,95%. Избирателната активност беше около 23%, като до урните отидоха 1 525 034 души от имащите право на глас над 6,58 милиона избиратели. Още: Глупостта "Не подкрепям никого": Как бабите надцакаха внуците

На втория тур Йотова и Вълчев увеличиха преднината си и спечелиха с 57,566% от гласовете, или 1 093 852 гласа. За Гюров и Кандев гласуваха 750 251 души – 39,483%. Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 343 601 гласа.

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Илияна Йотова президентски избори 2026
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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