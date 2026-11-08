Величествени къщи, още по-величествени сметки (ВИДЕО)

Именията във Великобритания някога са приютявали заговори и разкошни балове, а днес се борят с протичащи покриви и огромни сметки, докато организират сватби. „Спасяване на селски къщи с Пенелъпи Кийт“ започва в неделя, 8 ноември, от 16:30 по Viasat Nature.

Зад внушителните си фасади са се кроили политически заговори, давали са се разкошни балове, а десетки слуги са работели незабелязано. Днес собствениците на селските къщи във Великобритания се сблъскват с далеч по-малко романтична реалност: протичащи покриви, рушащи се зидове и главозамайващите разходи за отопление на десетки стаи.

Някои организират сватби и занаятчийски базари, други откриват ресторанти, превръщат езерата си в атракции за плуване сред природата или предлагат разходки с призраци след мръкване. В „Спасяване на селски къщи с Пенелъпи Кийт“ навлизаме в свят, оцелял векове наред, но принуден днес да се научи да се издържа сам през XXI век. Сериалът започва в неделя, 8 ноември, от 16:30 по Viasat Nature.

Британските имения никога не са били просто огромен дом с красива градина. Тя е била центърът на един малък свят. Собственикът ѝ е можел да контролира цели села и да трупа богатства от земеделие, търговия с вълна, мини и къщи, давани под наем. Тези домове са били част от икономическата машина на своето време.

Горен и долен етаж – и една невидима армия

Животът в селската къща можел да бъде изключително лъскав, стига да принадлежиш към подходящата част от домакинството. Зад идеално подредената маса, бумтящите камини и приготвените вани стояла сложна йерархия от прислуга: лакеи, камериерки, готвачи, икономи, градинари, файтонджии, ловци-пазачи и бавачки.

Трейлър за „Спасяване на селски къщи с Пенелъпи Кийт“ по Viasat Nature

В най-големите къщи преди Първата световна война било обичайно над 20 слуги да работят вътре в сградата, а подобен брой – в градините и из имението. Те се движели по задни стълбища и скрити коридори и спели в тавани, мазета или отделни крила, така че машината да работи гладко, оставайки почти невидима.

Този свят започва да се разпада през XX век. Двете световни войни привличат работниците в армията и промишлеността, данъците растат, доходите от земята намаляват, а поддържането на огромни исторически сгради става все по-трудно. До края на Втората световна война много имения вече са реликви от начин на живот, който не е устойчив.

Къщата, в която се заражда заговор за взривяване на парламента

Не всяка къща в сериала крие само истории за изискани вечери. Ашби Манър Хаус в Ашби Сейнт Лeджърс е свързана с един от най-известните заговори в английската история. Имението принадлежало на рода Кейтсби и през 1605 г. Робърт Кейтсби и други участници в Барутния заговор се срещат там, докато подготвят унищожаването на парламента заедно с крал Джеймс I. Гай Фокс трябвало да пази бъчвите с барут под Камарата на лордовете, но заговорът бил разкрит навреме.

Векове по-късно сър Едуин Лутиънс, един от най-важните британски архитекти, преустройва и разширява имота от 1904 г., умело преплитайки елементи от различни епохи. В сериала къщи като Ашби се разкриват като сложни исторически пъзели, при които реставрацията на една-единствена стая може да се превърне в археологическо упражнение.

Парче история: Мапъртън

В Мапъртън Хаус в Дорсет историята идва с неочаквано апетитна връзка. Имението е свързано с графовете на Сандуич, а Джон Монтагю, 4-и граф на Сандуич, традиционно е смятан за популяризатора на парчето месо между две филии хляб – храна, получила името си от неговата титла. Къщата е мозайка от векове, със запазени елементи от XVI и XVII век, а градините ѝ се нареждат сред важните исторически ландшафти на Англия.

Как се спасява една величествена къща?

Съвременните собственици на големите имения са изправени пред любопитен парадокс: отговорни за имот, струващ милиони, те все пак може да се затрудняват да платят за ремонт на прозорците. Продажбата на картина или антика може да реши проблема временно, но лишава къщата от част от нейната история.

Така старите имения все повече трябва да се превръщат в съвременни бизнеси. Сериалът проследява не само реставрацията на гоблени, картини и оранжерии, но и организирането на сватби, събития на открито, занаятчийски базари, места за настаняване на гости, езера за плуване и риболов, разходки с призраци и дори сауни.

Целта не е историята да се превърне в увеселителен парк, а да се отговори на един брутално практичен въпрос: как да направиш така, че къща, оцеляла стотици години, да оцелее и за още едно поколение?

Пенелъпи Кийт – родена в имението

Трудно е да си представим по-подходящ водещ. В «Добрият живот» дама Пенелъпи създава незабравимата Марго Лийдбетър, преди да изиграе Одри Форбс-Хамилтън в изключително популярния ситком «Роден в имението» – аристократична вдовица, която губи семейното имение и е принудена да се премести в бившата къща на пазача.

Десетилетия по-късно Кийт се връща към проблема как да се поддържа голяма къща, този път не като комедия, а като реалност. Години наред тя води и документални предавания за британската провинция и селския живот, а интересът ѝ към архитектурата, градините и селските традиции е истински.

Сериалът придобива още трогателност. Смъртта на Пенелъпи Кийт беше обявена от семейството ѝ на 29 юни 2026 г., когато тя е на 86 години, което прави документалния сериал един от последните ТВ проекти в дългата ѝ кариера. Ще бъде запомнена със своето чувство за хумор, любопитството си към хората и разбирането си на британската провинция.

„Спасяване на селски къщи с Пенелъпи Кийт“ започва в неделя, 8 ноември, от 16:30 по Viasat Nature, с излъчвания всяка неделя по два епизода един след друг.

Програмата на ТВ канала е на www.viasatnature.eu/bg