Дани Моралес: "Този отбор има потенциал, познавам всички дербита"

Спартак Варна направи страхотен обрат, след като изоставаше с 0:2 от Арда Кърджали в срещата между двата отбора от Първа лига. "Соколите" върнаха едно попадение през първото полувреме, а през втората част дойдоха изравнителния и победния гол. След сблъсъка новия треньор на Спартак Даниел Моралес заяви, че знае, че отборът му има потенциал и поздрави футболистите си за характера и желанието, което показаха.

Даниел Моралес: "Успяхме със себераздаване и добра игра"

Ето какво каза Даниел Моралес: "Искам да поздравя отбора за характера, който показа. Аз знам, че този отбор има потенциал. Днес показа точно това, което всички в Спартак искат да виждат. И то срещу един стойностен отбор. Когато изоставаш срещу Арда, не е лесно. Успяхме със себераздаване и добра игра през цялото време. През втората част пред нашия вратар почти не е имало ситуации. Не се предадохме и заслужено взехме трите точки.

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"Познавам всички дербита на България"

Тази тема е приключила. Ръководството е решило така преди аз да дойда. Моята работа е да водя отбора и да се представяме успешно. Познавам всички дербита на България. Знам какво означава това за нашите фенове. Малко футболисти могат да играят такива дербита. Ако имаме такова поведение, нещата може да се случат нормално. Трябва да сме винаги така на 100%. Тези момчета знаят какво могат, трябва да си вярват".

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