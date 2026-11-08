Александър Тунчев: "Подготвях моите играчи за битка, но от Спартак бяха по-агресивни"

Арда Кърджали изпусна победата срещу Спартак Варна, като поведе с 2:0 в гостуването си в морската столица. Но "небесносините" бяха надиграни през второто полувреме и допуснаха пълен обрат в мача си от Първа лига. Така те си тръгват от Варна без нито една точка. Старши треньорът на Арда Александър Тунчев говори след края на срещата, като подчерта, че футболистите му не са показали достатъчно агресия в срещата.

Александър Тунчев: "2-3 дни говорих на моите играчи, че ни чака битка"

Ето какво каза Александър Тунчев: "Не изиграхме добър двубой. Имахме щастието да поведем с два гола и след това си помислихме, че мачът е свършил. 2-3 дни говорих на моите играчи, че ни чака битка - че ако не отговорим, ще имаме проблеми. Така и се случи. Последните ни два мача победихме Септември и направихме равен с Левски. Това трябваше да ни по-голямо самочувствие.

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"Спартак бяха доста по-агресивни"

Проблемът днес беше агресията. Спартак бяха доста по-агресивни. Надявам се в паузата да отстраним тези неточности. Навлизаме в края на годината и идват най-важните мачове, в които трябва да бъдем най-концентрирани". След загубата от Спартак Варна равносметката за Арда Кърджали в Първа лига е 6 победи, 3 равенства и 5 поражения в 14 мача. "Небесносините" са на шесто място в родния елит с актив от 21 пункта. Петият Ботев Пловдив има 2 точки повече.

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