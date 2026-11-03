Пак сянката на Пеевски: Културолог пита: Поне 280 000 гласа за Йотова на балотажа - откъде дойдоха?

"280 хил. гласа за Йотова допълнително на балотажа, които НЕ са от ГЕРБ, НЕ са от МЕЧ, НЕ са от Възраждане. Откъде са тогава?". Този въпрос поставя културологът Слава Янакиева на личната си страница във Facebook.

Още: ПП трябва да са доволни - все пак кандидатът на Борисов и Пеевски не беше избран за президент

Янакиева прави следната сметка, макар че може да се спори дали и колко е условно - защото в уравнението ѝ влизат гласовете за "Възраждане" и МЕЧ от първия тур, които тя "дава" на Илияна Йотова на втори тур (261 000 гласа - обаче дали всички те са гласували на втори тур, дали всички за Йотова: ясно е, че културологът дава гласовете с цел логично обяснение откъде идва друг огромен дял подкрепа за Йотова), както и около 24 000 - 25 000 гласа от избиратели на ГЕРБ на база данни от "Алфа Рисърч". Но за Йотова дойдоха около 565 000 гласа повече, отколкото на първи тур (колко от тях са от негласували на първи тур симпатизиращи на "Прогресивна България"?!). И Янакиева гледа в смесените райони - каква подкрепа има тя там.

"Преди първи тур кметът на Белица (от крилото на Делян Пеевски) беше арестуван демонстративно. В резултат - бойкот на изборите. Секции с 0% активност. Обща активност 7%. Радослав Ревански е пуснат от ареста преди балотажа и картината рязко се променя: 40% активност с превес на Йотова", пише тя. Проверка на Actualno.com в официалните данни на ЦИК само за самата Белица, не и в селата на общината (11 на брой), показа следното - в общо 4 секции Йотова и Вълчев печелят с резултат общо 417 на 350 гласа т.е. 16% разлика в полза на новия президент. Янакиева обаче е права, че в село Бабяк, което тя посочва като крепост на Ахмед Доган, Гюров и Кандев печелят ударно - 337:10. В Лютово, пак посочено от Янакиева като крепост на Доган, е същото - 97:10. Обаче и в Гълъбово Гюров взема убедителна победа, 12:4 гласа. Същото е и в Дагоново - 143:59. В Златарица пак - 23:5. В Краище Гюров и Кандев бият още по-разгромно - 581:154, като само това елиминира победата на Йотова в Белица. Но Гюров и Кандев печелят много повече - във всички 11 села и навсякъде с голяма разлика, която им позволява убедително да спечелят цялата община Белица - ВИЖТЕ ТУК!

Нататък - Янакиева поглежда и към Гърмен като друг пример за смесен район. Там, в самото село, действително Йотова и Вълчев бият с 220:85 (две секции). И всъщност във всичките 15 села на общината Йотова печели - до едно. Всичко това, заедно с примера от Белица, поставя въпроса - дали действително където е имало повече привърженици на ДПС на Пеевски и където е имало повече на ДПС Доган са печелили съответно само Йотова-Вълчев и само Гюров-Кандев?

Културологът не се ограничава само с Благоевградско - гледа още Разград, Шумен и Търговище: ПРОЧЕТЕТЕ ТУК! Припомняме, че Йотова спечели сумарно и в Разград, и в Шумен, и в Търговище (в тази област 14 786:9 227). Гюров победи само в Кърджали, но дали Кърджали е бастион на Пеевски или на Доган, след като е ясно, че е на ДПС - кое ДПС обаче? - ОЩЕ: Сглобка или не: Само в Кърджали от "смесените" райони Гюров и Кандев направиха обрат

Разследващият сайт Bird.bg директно също говори за "корпулентна подкрепа" в полза на Илияна Йотова пак по линия на местната власт - ВИЖТЕ ТВЪРДЕНИЯТА ТУК! Прочетете и ОЩЕ: "Радев одобри назначението ми, но Копринков го блокира": Ива Митева проговори за кадровите игри на властта