Глупостта "Не подкрепям никого": Как бабите надцакаха внуците

"Децата избраха посока Европа. Бабите им решиха да ги прецакат". Този коментар от социалните мрежи добре обрисува очерталия се остър сблъсък между поколенията по отношение на политическите им пристрастия.

Убедителната победа на Йотова вече е факт, но демографските статистики правят впечатление. Най-общо казано, над 60% от най-младите са избрали Гюров, а над 60% от най-старите - Йотова.

Възрастните избиратели обаче имат едно ключово предимство - много по-активни са. И още едно - повече са на брой, на което Иван Кръстев обърна внимание в материал за The New York Times, макар и отнасящ се за Франция: че младите са толкова по-малко на брой от възрастните, че дори да се обединят в една партия, не могат да спечелят избори с абсолютно мнозинство. Социолозите са категорични, че Gen Z за пореден път са били по-незаинтересовани, докато "бабите" и родителите им са щурмували секциите.

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Впечатление прави и безумното българско изобретение "Не подкрепям никого". Най-много "неподкрепящи никого" отново, каква изненада, има сред най-младите. Между 7 и цели 10%. Бабите им обаче подчертано подкрепят някого и подобни "протестъри" сред тях има само 2%.

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Защото "Не подкрепям никого" е глупост и от математическа, и от статистическа, и от практическа гледна точка. Като не подкрепяш никого, си стоиш вкъщи. Иначе не вършиш никаква работа - само имитираш дейност. Бабите го знаят и затова те решават избори в България. Младите, които много повече се колебаят, остават във Фейсбук небитието, където да пишат жалейки. В крайна сметка, никой не се интересува подкрепяш ли някого и с отвращение ли гласуваш. Днес вече има избран президент.

По-старото поколение пък е важно да престане да обяснява как също гласува за бъдещето на децата си. Децата ви не са на 3, на 30 са. И не искат бъдещето, което искате вие. Много по-честно ще е да си признаете, че гласувате за себе си - от носталгия, "-филство" или "опит", че един режим или подход е по-удачен, защото сте го преживели на млади години и си го спомняте с умиление.

Сега е важно да запазим мира в държавата и в родата. Не е оферта деца да застават срещу родители и внуци срещу баби. Решава по-активният и младите няма на кого друг да се сърдят, освен на себе си. Ще има и други шансове, има и други начини. Ако, разбира се, на някой му пука.

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Автор: Десислава Любомирова