Ще преяде ли с власт "Прогресивна България": Водят се разговори с ПП и ДБ за новия ВСС

"Не сме започнали да преяждаме с власт. Стана нещо обичайно, което се случва през последните 30 години - президентът е от последната партия, която управлява". Това заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов пред БНТ. Още: "Ако Гюров стане президент - няма да имаме нов ВСС": Петър Витанов за залога на президентския вот

Той увери, че нито парното ще бъде вдигано до края на отоплителния сезон, нито цената на тока. За Витанов е важно потребителите да бъдат сигурни, че цената на електричеството и топлото няма да бъдат повишавани. И отрече да е привикван на разговори шефът на КЕВР.

Нов ВСС

Още: Да живее президентът Йотова, ура! Сега вече "Прогресивна България" трябва да оправи всичко*

Петър Витанов заяви, че няма да има парцелиране на квотите в новия обновен кадрови орган, а ПБ ще търси разговор с партиите, които се обявяваха срещу статуквото. "Ние сме започнали провеждане на разговори с представителите на ПП и ДБ за избор на членове на Висшия съдебен съвет", обяви Витанов.

Той се надява след президентските избори и по същество да бъде намерен консенсус за попълване на ВСС. Витанов се надява, че партиите, които са декларирали борба срещу статуквото, да не упражнят сфери на влияние в съдебната власт. "За нас няма свещени крави и не браним никого", увери Витанов.

Той още веднъж заяви, че има готовност за разговори с ПП и ДБ за обновяване на ВСС.

Петър Витанов бе категоричен, че в разговорите за подкрепа за ВСС не влизат договорки за нов главен прокурор. "ВСС е огънят, който може да даде първа стъпка към така жадуваната съдебна реформа. При избор на нов ВСС сега, процедурата по избор на нов главен прокурор, ще стартира пролетта. Сега се фокусираме върху това да изберем ВСС", подчерта шефът на парламентарната група на "Прогресивна България".

Според него няма как самият ВСС да избере прокурор, който да бъде недостоен за кадровия орган. Кандидатура, която е неподходяща, няма да събере нужната подкрепа в Народното събрание.

Още: Минути след първите екзитполове: От ПБ заговориха за сглобка и призоваха Асен Василев да брои