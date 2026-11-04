"Не забравяйте протестите от декември": "Демократична България" с предупреждение към Радев и Йотова

Изборната победа не дава право на управляващите да избягват критиките и контрола, а истинското им отношение към демокрацията ще проличи по реакцията им към опозицията и недоволните граждани. Това заяви представителят на "Демократична България" Надежда Йорданова в декларация от парламентарната трибуна.

По думите ѝ след края на изборната кампания основният въпрос вече е доколко новата власт ще бъде толерантна към критиките и общественото недоволство.

Йорданова отправи остри обвинения към Румен Радев и Илияна Йотова за начина, по който са водили предизборната си кампания. Според нея двамата са използвали темите за войната и сигурността, за да мобилизират избиратели чрез страх.

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"Седмици наред Румен Радев и Илияна Йотова превръщаха войната и страха в инструмент за политическа мобилизация. Радев обяви, че българите избират между мира и войната, обвини опонентите си, че могат да въвлекат България във военен конфликт. Йотова обещаваше, че няма да изпрати български войници в Украйна, сякаш някой е предлагал обратното", заяви тя.

Представителят на ДБ припомни, че на 21 февруари 2025 г. Народното събрание е приело декларация за неучастие на български въоръжени сили във военните действия в Украйна, подкрепена включително от депутатите на "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

Според Йорданова, когато страхът измества фактите, а политическите опоненти се представят като врагове, възможността за демократичен дебат се разрушава. Тя подчерта, че подобна реторика може да привлече гласове, но не създава доверие и допълнително разделя обществото.

Йорданова предупреди за нови протести

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Депутатът от ДБ защити правото на гражданите да протестират независимо от отношението на управляващите към техните искания.

"Правото на протест не зависи от одобрението на премиера, не може протестите да са достойни, само когато помагат на някого да спечели властта", заяви Йорданова.

Тя обърна внимание на предстоящото приемане на бюджета за 2027 г. и подчерта, че гражданите имат право да задават въпроси, да критикуват правителството и да изразяват недоволството си на улицата.

Според нея основните белези на демократичното общество са свободните медии, силната опозиция и управлението, което приема контрол, вместо да изисква подчинение.

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Йорданова отправи послание към Илияна Йотова

В декларацията си Йорданова коментира и предстоящото встъпване на Илияна Йотова в президентската институция, определяйки избирането ѝ за първата жена президент на България като исторически момент, съпроводен с голяма отговорност.

По думите ѝ Йотова трябва да докаже, че може да представлява и гражданите, които по време на кампанията са били представяни като заплаха заради подкрепата си за друг кандидат.

Тя призова бъдещият държавен глава да демонстрира независимост не само с думи, но и с решения и действия.

В края на изказването си Йорданова предупреди управляващите да не забравят протестите от декември 2025 г. и последиците от пренебрегването на общественото недоволство.

"Некадърен бюджет, гарниран със самозабравяне и арогантност, може да помете всяка власт", заяви тя.

"Истинското отношение към демокрацията не се вижда по начина, по който посрещате аплодисментите в деня след победата. Тя се вижда по начина, по който посрещате критиките на следващия ден", заключи Надежда Йорданова.