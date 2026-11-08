Рюте: След войната със Зеленски ще се качим в Алпите и ще пием, докато не припаднем (ВИДЕО)

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте описа как би искал да отпразнува края на войната заедно с украинския президент Володимир Зеленски. „Ще се изкачим на върха на Швейцарските Алпи и ще пием със Зеленски, докато не припаднем - това е планът ни“, пошегува се нидерландският бивш премиер в ефир. Той разкри, че по време на личните си разговори с украинския държавен глава обсъждат живота след войната на Русия и мечтаят за времето, когато ще могат да се отпуснат без охрана и дронове над главите си.

„Ще седнем на върха на планината и ще си пия малко червено вино. Звучи чудесно!“, добави генералният секретар на НАТО при свое участие в токшоу.

We’ll sit on top of a Swiss mountain and drink until we pass out: Rutte reveals what he plans to do with Zelensky after the war According to the NATO Secretary General, he and Zelensky often discuss what they will do once the war is over during their private conversations. Apparently, at least one item on the plan has already been agreed upon. — NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2026

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Марк Рюте заговори за компромиси във войната

Рюте счита, че войната на Русия срещу Украйна най-вероятно ще приключи с мирно споразумение, което ще изисква компромиси. Според него пълна победа за която и да е от страните е малко вероятна.

По време на посещение в Естония генералният секретар на НАТО заяви, че Северноатлантическият алианс понастоящем не вижда непосредствена заплаха от въоръжена инвазия на Русия на територията на държавите членки.

Рюте каза обаче, че Русия продължава да представлява сериозна и дългосрочна заплаха за Европа. Според него страните от Алианса не трябва да подценяват тези рискове.

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