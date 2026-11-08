На два пъти Румъния вдигна изтребители и хеликоптери заради въздушни цели край Змийския остров

Системата за радарно наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния е засякла въздушна цел днес следобед, 8 ноември, на около 30 километра източно от Змийския остров във въздушното пространство на Украйна, съобщава "Аджерпрес". Два изтребителя F-18 на испанските военновъздушни сили, изпълняващи дежурство по охрана на въздушното пространство, са излетели от военновъздушната база "Михаил Коглъничану" в окръг Констанца, предаде БТА.
Целта е изчезнала от радарите
Националният център за военно командване е уведомил Главния инспектират за извънредни ситуации с оглед на прилагане на мерки за уведомяване на населението в източната част на окръг Тулча, като в 14:02 часа е издадено предупреждение чрез системата RO-ALERT.
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Скоро след това целта е изчезнала от радарите източно от Сулина.
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Второ излитане на изтребители след нова тревога
По-късно е засечена нова въздушна цел на около 55 километра западно от Змийския остров. Два хеликоптера NH-90 на испанските военновъздушни сили са излетели от базата "Михаил Коглъничану", посочва министерството.
Въздушната тревога е прекратена в 15:26 часа местно (и българско) време.
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