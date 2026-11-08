Доскорошната говорителка на Белия дом попиля Тръмп: Никога повече няма да е водещ кандидат, нуждаем се от "Америка на първо място" (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп "никога повече няма да бъде водещ кандидат" от Републиканската партия на избори в САЩ, заяви доскорошната говорителка на Белия дом Карълайн Левит, която в момента е сътрудник на телевизия Fox News, отразяваща най-благоприятно републиканците. "Имаме нужда от някой, за когото "Америка на първо място“ е приоритет", избухна тя с препратка към слогана на държавния глава "America First".

Karoline Leavitt: Trump will never be at the top of the ticket again. We need someone who's America First. https://t.co/h45SJQcZ2O — Clash Report (@clashreport) November 8, 2026

Очевидно и в най-близкия кръг на Доналд Тръмп са осъзнали към какво е тласнал той Щатите след позорната загуба спрямо демократите на междинните избори. След тях Демократическата партия поема контрол и над долната камара в Конгреса - Камарата на представителите, и над горната - Сената. Новите конгресмени и сенатори ще встъпят в длъжност през януари 2027 г.

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Тръмп е знаел, че "вероятно това ще е изходът"

"Говорих с Тръмп няколко пъти след обявяването на резултатите във вторник и той е спокоен, хладнокръвен и уравновесен по този въпрос. Мисля, че той е знаел, че това вероятно ще е изходът, но все пак опита", заби още един пирон в ковчега Левит в ефира на Fox News.

Karoline Leavitt: I've talked to Trump a few times since the results on Tuesday, and he is calm, cool and collected about it. I think he knew this was probably the likely outcome, but tried anyway. https://t.co/Zit75vmA2G — Clash Report (@clashreport) November 8, 2026

След изборното поражение президентът на САЩ призна, че именно заради войната му срещу Иран цените на горивата са се покачили толкова много и че това е реалната причина за бързо нарастващите разходи за живот на американците. Кризата се усети не само в Щатите, а в целия свят - и все още продължава.

Защо Левит напусна Белия дом?

През август Тръмп обяви, че Карълайн Левит напуска поста на прессекретар на Белия дом, за да прекарва повече време със семейството си. Така държавният глава остана без един от най-доверените си съветници преди междинните избори.

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На 1 май родената през 1997 г. в Аткинсън, в щата Ню Хемпшир, Левит стана майка за втори път. Заедно с бизнесмена Никълъс Ричо, който е 32 години по-възрастен от нея, те станаха родители на дъщеря - Вивиан. Двамата имат и син - Нико, роден през юли 2024 г.

След като временно отсъстваше по майчинство, сега Левит стана поредната дама, която напуска администрацията на Тръмп тази година. Тя ще бъде нещатен съветник по комуникациите и партиен деятел, оформящ бъдещата политика на движението на Тръмп MAGA (Make America Great Again), съобщиха по-рано тя и президентът.

Левит нарече досегашната си роля "чест и приключение“. Тя е най-младият прессекретар на Белия дом. "Малцина биха могли да се сравнят с Карълайн“, каза Харисън Фийлдс, бившият първи заместник-прессекретар на Тръмп, цитиран от Reuters. "Тя е човек, който не само говореше свободно езика на Тръмп, но и знаеше как да храни медийния звяр по хитър, дързък и успешен начин. Най-важното бе, че това се харесваше на нейната единствена аудитория - президента“, добави Фийлдс.