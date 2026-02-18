Любопитно:

Как без химия да премахнете отлаганията от кухненската мивка

Може би сте запознати със сапунените натрупвания във ваната или по стените на душа, но този упорит слой филм може да повлияе и на кухненската ви мивка. Той се образува, когато мастните киселини в сапуна реагират с минерали във водата, като калций и магнезий. Резултатът е бял, варовит или мътен слой, останал върху повърхността на засегнатата зона, и той може да бъде особено упорит в домове с твърда вода.

Тъй като мухълът и плесента също са склонни да растат върху сапунените натрупвания, е важно да се справите с тях възможно най-скоро. Ако търсите най- добрите начини да се отървете от сапунените натрупвания и вече сте опитали обикновени почистващи препарати за кухня, не се притеснявайте, не е нужно да премахвате агресивните химикали. Вместо това, в зависимост от материала на вашата мивка, може да ви е необходима само пемза.

Пемзата е направена от вулканична пепел и предлага естествено решение за премахване на упорити сапунени отлагания. Въпреки че може би сте запознати с пемзата, предназначена за почистване на мъртвата кожа от краката, тя се предлага и за почистване. Въпреки това, пемзата, предназначена за почистване, често е по-груба от тази, предназначена за козметични процедури, и може да бъде твърде груба за определени видове мивки.

Как да премахнете сапунени отлагания от кухненската мивка с помощта на пемза

Пемзата обикновено е безопасна за порцелан, керамика и други втвърдени повърхности; има обаче няколко места, които никога не бива да почиствате с пемза , включително метални и фибростъклени мивки. Дори ако мивката ви е изработена от порцелан или керамика, все пак ще искате да тествате пемзата на незабележимо място, за да се уверите, че няма да причини повреда. Пемзата се предлага в квадратни или правоъгълни ръчни блокове или с дръжки. За да почистите сапунените остатъци от кухненската си мивка, намокрете пемзата и след това леко изтъркайте сапунените остатъци, като изплаквате често, докато работите около мивката.

Тъй като минералите в твърдата вода са основна причина за образуването на сапунени отлагания, инсталирането на омекотител за вода може да помогне за борбата с този проблем. Ако това не е възможно, избягвайте грешките, които всеки прави с кухненската си мивка , и се уверете, че миете своята достатъчно често. Простото изплакване на мивката с гореща вода след всяка употреба може да помогне за премахване на остатъците от сапун, преди да се втвърдят. А ако проблемът със сапунените отлагания се появи отново, вече ще имате пемза под ръка за лесен и естествен начин да почистите мивката си до блясък.

 

 

 

 

 

